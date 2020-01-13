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Вторая часть мусорного коллапса в Новосибирске: раздельные отходы тоже перестали вывозить

Проблемы с вывозом появились в Заельцовском и Советском районах

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Из специальных желтых баков для пластика отходы не вывозят из-за смены оператора

Из специальных желтых баков для пластика отходы не вывозят из-за смены оператора

В Новосибирске возникли проблемы с вывозом раздельного мусора — из-за смены перевозчика контейнеры стоят наполненными долгое время во дворах Заельцовского и Советского районов.

В частности, такая ситуация сложилась в микрорайоне Стрижи.

— Люди с готовностью стали выбрасывать пластик в специальные контейнеры. Пластик не вывозят конторы, ответственные за вывоз, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Алексей Главатский.

В прошлом году вывозом мусора в Заельцовском районе занималась фирма «ЛаТранс», а сейчас на территории работает перевозчик «Арктика Сити». 

— Мы не являемся перевозчиками с 1 января 2020 года. Перевозчик новый должен доставить [контейнеры] на базу нашу по договорённости руководителей, — сообщила Светлана Шакирова, менеджер «ЛаТранс».

Заместитель исполнительного директора компании «Арктика Сити» Евгений Книжник объяснил, почему сложилась такая ситуация с вывозом пластика.

— Бывший перевозчик, который осуществлял работу, закупил такие контейнеры — 300 штук — и самостоятельно осуществлял вывоз из них. Сейчас он ушёл и, видимо, контейнеры ещё не забрал, но вывоз уже прекратил, — объяснил Евгений Книжник.

Теперь новый перевозчик должен собрать эти контейнеры и привезти их на базу к «ЛаТрансу». Содержимое емкостей «Арктика Сити», скорее всего, заберёт себе.

В контейнеры для раздельного сбора стали выбрасывать и другой мусор

В контейнеры для раздельного сбора стали выбрасывать и другой мусор

— Я думаю, снятие старых контейнеров будет продолжаться неделю-две. Потому что у нас одна такая специализированная машина для железных контейнеров, и она на все эти районы работает, — добавил представитель перевозчика.

В конце февраля-марта «Арктика Сити» начнёт устанавливать в Стрижах новые емкости для раздельного сбора отходов: желтые — для пластика, синие — для макулатуры и зеленые — для стекла.

Евгений Книжник добавил, что похожая ситуация сложилась и в Советском районе. Там контейнеры для раздельного сбора установила компания «Тайгер-Сибирь», жители также жаловались на то, что отходы из них не увозят. В компании сообщили, что проблему решат в ближайшее время.

— В Советском районе уже работаем, там связано с тем, что ждём подписания договора от регоператора. Сейчас мы уже два дня отработали, сегодня делаем третий рейс в Академгородке. Люди звонят, и их успокоили, что машину выпустили одну, но она справится дня за два-три. Уже более половины вывезли оттуда, — рассказал диспетчер компании «Тайгер-Сибирь» Анатолий Селянинов.

Машина вышла на сбор 11 января. Сейчас «Тайгер-Сибирь» согласует с регоператором подписание договора на вывоз отходов в районе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал, что во время новогодних каникул большинство жалоб на плохой вывоз мусора поступило из Заельцовского и Ленинского районов. Градоначальник объяснил это сменой оператора.

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раздельный сборвывоз мусоразаельцовский районСоветский районсортировка отходов
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КОММЕНТАРИИ (36)

Гость
13 янв 2020 в 17:03

Мы тонем в дерьме, но нам заявляют, что Россия впереди планеты всей.

Фото пользователя
13 янв 2020 в 17:03

Не понимаю, зачем масштабировать проблемы на уровне нескольких контейнеров на регион. У нас на микрорайоне мусор вывозят по часам, 1 января вывезли, я сильно удивилась. Пытаются раздуть из мухи слона, еще и слова громкие - коллапс. Назовите сразу мусорным Армагеддоном ради хайпа 😠

Мамба
13 янв 2020 в 17:02

Ещё месяц будут про один мусор писать. Не интересно уже. Меньше потребляйте, вот и всё.