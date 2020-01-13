Вторая часть мусорного коллапса в Новосибирске: раздельные отходы тоже перестали вывозить

Из специальных желтых баков для пластика отходы не вывозят из-за смены оператора

В прошлом году вывозом мусора в Заельцовском районе занималась фирма «ЛаТранс», а сейчас на территории работает перевозчик «Арктика Сити».

— Люди с готовностью стали выбрасывать пластик в специальные контейнеры. Пластик не вывозят конторы, ответственные за вывоз, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Алексей Главатский.

В частности, такая ситуация сложилась в микрорайоне Стрижи.

В Новосибирске возникли проблемы с вывозом раздельного мусора — из-за смены перевозчика контейнеры стоят наполненными долгое время во дворах Заельцовского и Советского районов.

— Мы не являемся перевозчиками с 1 января 2020 года. Перевозчик новый должен доставить [контейнеры] на базу нашу по договорённости руководителей, — сообщила Светлана Шакирова, менеджер «ЛаТранс».

Заместитель исполнительного директора компании «Арктика Сити» Евгений Книжник объяснил, почему сложилась такая ситуация с вывозом пластика.

— Бывший перевозчик, который осуществлял работу, закупил такие контейнеры — 300 штук — и самостоятельно осуществлял вывоз из них. Сейчас он ушёл и, видимо, контейнеры ещё не забрал, но вывоз уже прекратил, — объяснил Евгений Книжник.



Теперь новый перевозчик должен собрать эти контейнеры и привезти их на базу к «ЛаТрансу». Содержимое емкостей «Арктика Сити», скорее всего, заберёт себе.

