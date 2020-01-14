Крещение-2020: смотрим на карте, где будут купели в Новосибирске, и рассказываем, где их запретили

В Октябрьском районе купели будут работать круглосуточно Фото: Ольга Бурлакова

Накануне, 13 января, власти Новосибирска назвали предварительный список мест, где в этом году на 19 января будут сделаны крещенские купели, а спасатели рассказали, где искупаться точно не получится. Сотрудники Центра ГИМС МЧС России отменили размещение купелей в Новосибирске на пляже «Бумеранг» рядом с ПКиО «У моря Обского», а также на единственной заявленной купели в Бердске. Где пока разрешили купания В ночь с 18 на 19 января и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 , на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



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По предварительной информации, в Октябрьском районе жители смогут искупаться в протоке реки Обь, это остров Кустовой, в районе МР «Европейский берег». Здесь жителей планируют ожидать с 10:00 вплоть до 24:00.

Есть вероятность, что четыре из семи купален разместятся в Ленинском районе. Одна из них будет действовать круглосуточно, с 00:00 до 24:00, на озере «Медвежьем» по адресу улица Ягодинская, 30/1. Три другие купальни будут доступны в разное время: в карьере на «Юго-Западном» жилом массиве — с 08:00 до 24:00, на реке Обь в районе МР «Затон», улица Заобская, 97 — с 09:00 до 24:00, а также на реке в районе акватории пожарного причала — с 08:00 до 20:00.



На предварительной карте городских купелей на данный момент семь мест для купаний Фото: Евгения Бикунова

В купель Заельцовского района, которая скорее всего расположится в обводнённом котловане озера «Жемчужина Сибири», вы сможете окунуться в промежутке с 09:00 до 21:00.

Желающие окунуться в Новосибирском районе смогут это сделать в озере «Спартак» — с 10:00 до 22:30.

По словам спасателей, более детальная информация будет размещена на сайте МЧС Новосибирской области ближе к 17 января.

Из-за чего появились запреты на купания — Сотрудники Центра ГИМС МЧС России признали место размещения купели рядом с пляжем «Бумеранг» небезопасным. По остальным местам города проверки будут продолжаться. Мэрией города Бердска было заявлено место для размещения для купели, но сотрудники ГИМС посмотрели и решили, что оно не подходит. В настоящий момент мэрия города Бердска выбирает другое место, — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. По данным ведомства, всего по области в настоящий момент сотрудники ГИМС МЧС России провели в области 50 традиционных мест, где обычно размещаются купели. Проверяли вне зависимости от того, подал муниципалитет заявку на открытие купели в этих местах или нет, поскольку, по словам специалистов, заявки иногда поступают гораздо позже. — Из 50 мест лишь 44 соответствуют требованиям безопасности для размещения купелей. В остальных шести местах — это в большей степени Обское водохранилище: Искитим, Боровое, Ордынка, пляж «Бумеранг» и ещё несколько водоёмов — размещение купелей небезопасно, — рассказал Павел Винаков.

Основная проблема на всех шести запрещённых для купелей местах — выход воды на лёд. На снимке, сделанном на Обском водохранилище, видно: после того как выбурили дыру для проверки, толщина льда составила 40 сантиметров. Вместе с этим выход воды на лёд — 10 сантиметров. По словам спасателей, в таком месте делать купель нельзя.

Проверка показала, что толщина льда в данном месте на Обском водохранилище — 40 сантиметров, а уровень воды надо льдом — 10 Фото: ГУ МЧС по НСО

Как пояснил корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, в прошлом году на пляже «Бумеранг» побывало 7 тысяч человек и в погодных условиях нынешнего января выходить на лёд рискованно.

— Исходя из соображения безопасности, сегодня принято решение комиссией по ЧС купель не проводить. Это первый год у нас такое, что у нас, что у бердчан. А река Обь у нас в Советском районе вообще не предназначена для купелей: не замерзает. Поэтому на пляж на купель никому не ехать. Днём будем вести патрулирование: спасатели, полиция, отделы ГО и МЧС, минимум три-четыре патрульные группы. Несанкционированные купели, которые не дай бог будут открываться, закроем, и люди будут с пляжа удаляться. Кто не будет подчиняться, полиция будет штрафовать. Купель должна быть организованной.