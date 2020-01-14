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Крещение-2020: смотрим на карте, где будут купели в Новосибирске, и рассказываем, где их запретили

В МЧС сообщили, что список разрешённых мест может измениться

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В Октябрьском районе купели будут работать круглосуточно

В Октябрьском районе купели будут работать круглосуточно

Накануне, 13 января, власти Новосибирска назвали предварительный список мест, где в этом году на 19 января будут сделаны крещенские купели, а спасатели рассказали, где искупаться точно не получится.

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России отменили размещение купелей в Новосибирске на пляже «Бумеранг» рядом с ПКиО «У моря Обского», а также на единственной заявленной купели в Бердске.

Где пока разрешили купания

В ночь с 18 на 19 января и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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По предварительной информации, в Октябрьском районе жители смогут искупаться в протоке реки Обь, это остров Кустовой, в районе МР «Европейский берег». Здесь жителей планируют ожидать с 10:00 вплоть до 24:00. 

Есть вероятность, что четыре из семи купален разместятся в Ленинском районе. Одна из них будет действовать круглосуточно, с 00:00 до 24:00, на озере «Медвежьем» по адресу улица Ягодинская, 30/1. Три другие купальни будут доступны в разное время: в карьере на «Юго-Западном» жилом массиве — с 08:00 до 24:00, на реке Обь в районе МР «Затон», улица Заобская, 97 — с 09:00 до 24:00, а также на реке в районе акватории пожарного причала — с 08:00 до 20:00. 

На предварительной карте городских купелей на данный момент семь мест для купаний

На предварительной карте городских купелей на данный момент семь мест для купаний

В купель Заельцовского района, которая скорее всего расположится в обводнённом котловане озера «Жемчужина Сибири», вы сможете окунуться в промежутке с 09:00 до 21:00. 

Желающие окунуться в Новосибирском районе смогут это сделать в озере «Спартак» — с 10:00 до 22:30. 

По словам спасателей, более детальная информация будет размещена на сайте МЧС Новосибирской области ближе к 17 января.

Из-за чего появились запреты на купания

— Сотрудники Центра ГИМС МЧС России признали место размещения купели рядом с пляжем «Бумеранг» небезопасным. По остальным местам города проверки будут продолжаться. Мэрией города Бердска было заявлено место для размещения для купели, но сотрудники ГИМС посмотрели и решили, что оно не подходит. В настоящий момент мэрия города Бердска выбирает другое место, — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По данным ведомства, всего по области в настоящий момент сотрудники ГИМС МЧС России провели в области 50 традиционных мест, где обычно размещаются купели. Проверяли вне зависимости от того, подал муниципалитет заявку на открытие купели в этих местах или нет, поскольку, по словам специалистов, заявки иногда поступают гораздо позже. 

— Из 50 мест лишь 44 соответствуют требованиям безопасности для размещения купелей. В остальных шести местах — это в большей степени Обское водохранилище: Искитим, Боровое, Ордынка, пляж «Бумеранг» и ещё несколько водоёмов — размещение купелей небезопасно, — рассказал Павел Винаков.

Основная проблема на всех шести запрещённых для купелей местах — выход воды на лёд. На снимке, сделанном на Обском водохранилище, видно: после того как выбурили дыру для проверки, толщина льда составила 40 сантиметров. Вместе с этим выход воды на лёд — 10 сантиметров. По словам спасателей, в таком месте делать купель нельзя. 

Проверка показала, что толщина льда в данном месте на Обском водохранилище — 40 сантиметров, а уровень воды надо льдом — 10

Проверка показала, что толщина льда в данном месте на Обском водохранилище — 40 сантиметров, а уровень воды надо льдом — 10

Как пояснил корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, в прошлом году на пляже «Бумеранг» побывало 7 тысяч человек и в погодных условиях нынешнего января выходить на лёд рискованно. 

— Исходя из соображения безопасности, сегодня принято решение комиссией по ЧС купель не проводить. Это первый год у нас такое, что у нас, что у бердчан. А река Обь у нас в Советском районе вообще не предназначена для купелей: не замерзает. Поэтому на пляж на купель никому не ехать. Днём будем вести патрулирование: спасатели, полиция, отделы ГО и МЧС, минимум три-четыре патрульные группы. Несанкционированные купели, которые не дай бог будут открываться, закроем, и люди будут с пляжа удаляться. Кто не будет подчиняться, полиция будет штрафовать. Купель должна быть организованной. 

На днях НГС изучил сайты с погодой и узнал, будут ли в Новосибирске крещенские морозы под –30 градусов

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крещениекрещенские купели
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КОММЕНТАРИИ (33)

Царь просто Царь
14 янв 2020 в 18:00

"Грязь с души не возможно смыть маканием попы в купель , человеком нужно быть ВСЕГДА , а не только по памятным праздникам или датам " Фина Раневская . !!!

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14 янв 2020 в 18:13

Интересно, а бассейны в спорткомплексах нет возможности освятить в этот день. Я, на самом деле, не шучу. Ведь наверняка есть люди, у которых не так много здоровья, чтобы таким образом приобщаться к Празднику, но они, тем не менее, в проруби полезут. Многие ещё и детей малых потащат наверняка. А кому это надо? Это же риск, кто бы там что не говорил. А так пришёл человек в бассейн, отдал не ахти какую сумму, окунулся, поплавал, и к спорту приобщился и к религии, коли уж есть в этом нужда. Опять же благое дело совершил: увеличил сборы бассейна, которые идут и на ремонт, и на зарплату, и на налоги. И всем хорошо...

14 янв 2020 в 18:06

Показушный мрак!