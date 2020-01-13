Посылка, отправленная из Германии в Новосибирск, по пути «похудела» на 4 килограмма

Друзья из Германии отправили новосибирцу Константину Кошкину 10-килограммовую посылку — в процессе транспортировки она «похудела» на 4 килограмма. По словам мужчины, изначально коробка была обтянута чёрным скотчем, но его разрезали, а потом приклеили другой, на котором обозначено почтовое отделение «БРЯНСК ММПО».
— Посылку отправили к Рождеству, вес был 10 килограммов. Её вскрыли, заклеили скотчем «Почта России» и составили акт о том, что она на 4 килограмма легче, — рассказывает Константин Кошкин.
На вопрос, как это объяснили на почте, новосибирец шутит, что это «рождественский случай». Жалобу писать он не стал — в коробке были конфеты.
Журналист НГС направил запрос в пресс-службу «Почты России» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не поступил. В учреждении объяснили, что направят запрос в отделение Брянска, чтобы досконально разобраться в ситуации.
Ранее НГС описывал историю новосибирца, который решил отказаться от посылки с AliExpress — на почте ему пришлось вызвать полицию.