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Страна и мир

Посылка, отправленная из Германии в Новосибирск, по пути «похудела» на 4 килограмма

Изначально коробка весила 10 килограмм. Черный скотч, которым она была перемотана, оказался разрезан

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В коробке были конфеты

В коробке были конфеты

Друзья из Германии отправили новосибирцу Константину Кошкину 10-килограммовую посылку — в процессе транспортировки она «похудела» на 4 килограмма. По словам мужчины, изначально коробка была обтянута чёрным скотчем, но его разрезали, а потом приклеили другой, на котором обозначено почтовое отделение «БРЯНСК ММПО».

— Посылку отправили к Рождеству, вес был 10 килограммов. Её вскрыли, заклеили скотчем «Почта России» и составили акт о том, что она на 4 килограмма легче, — рассказывает Константин Кошкин.

На вопрос, как это объяснили на почте, новосибирец шутит, что это «рождественский случай». Жалобу писать он не стал — в коробке были конфеты. 

В этом документе видно, что изначально вес посылки равнялся 10 килограммам

В этом документе видно, что изначально вес посылки равнялся 10 килограммам

В Брянске вес посылки уменьшился практически на 4 килограмма

В Брянске вес посылки уменьшился практически на 4 килограмма

Журналист НГС направил запрос в пресс-службу «Почты России» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не поступил. В учреждении объяснили, что направят запрос в отделение Брянска, чтобы досконально разобраться в ситуации. 

Ранее НГС описывал историю новосибирца, который решил отказаться от посылки с AliExpress — на почте ему пришлось вызвать полицию.

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«Почта России»посылкаГерамания
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
13 янв 2020 в 17:28

Ну так в Германии и вскрыли посылку.Наши почтальоны заметили и составили акт.

Фото пользователя
13 янв 2020 в 17:25

Вот какой смысл обращаться в прессу и при этом не подавать официальной жалобы?

13 янв 2020 в 17:23

Почта России, мы скучаем ваши конфеты за вас и нам ничего не будет