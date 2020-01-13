Посылка, отправленная из Германии в Новосибирск, по пути «похудела» на 4 килограмма

Друзья из Германии отправили новосибирцу Константину Кошкину 10-килограммовую посылку — в процессе транспортировки она «похудела» на 4 килограмма. По словам мужчины, изначально коробка была обтянута чёрным скотчем, но его разрезали, а потом приклеили другой, на котором обозначено почтовое отделение «БРЯНСК ММПО».

— Посылку отправили к Рождеству, вес был 10 килограммов. Её вскрыли, заклеили скотчем «Почта России» и составили акт о том, что она на 4 килограмма легче, — рассказывает Константин Кошкин.

