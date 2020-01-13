«Говорили, что сделан из человеческой кожи»: новосибирец продаёт немецкий сундук с тёмной историей

На сундуке сохранились инициалы владельца — A. K. Фото: читатель НГС

Новосибирец выставил на сайте Avito объявление о продаже именного кожаного сундучка немецкого офицера. В описании говорится, что у вещи исправный замок и есть потайное отделение, в котором хранились документы.

— Я могу точно утверждать, что это Третий рейх, сундук принадлежит именно офицеру СС. Всё произошло в городке Пренцлау — это в 90 километрах от Берлина. Там находился секретный аэродром и, как рассказывал прадед, главная ставка Гиммлера — гарнизон Вермахта СС. Вообще это очень значимый в военном отношении городок. А еще поблизости от Пренцлау было много концентрационных лагерей, — рассказал корреспонденту НГС автор объявления.



По его словам, его прадед Ершов Иван Ильич служил ефрейтором 1434-го самоходно-артиллерийского полка и был портным полка. Его призвали в армию задолго до Великой Отечественной войны, свою службу он начал в 1932 году в рядах Красной Армии. Уникальный военный трофей он выменял на одну из шинелей в апреле 1945 года, а затем привёз его на родину.

— Как оказалось, в сундуке был потайной карман, который даже не сразу обнаружили. Когда с сундучком играли дети — это моя бабушка, — его уронили и карман каким-то чудом открылся. Оттуда как раз-таки выпали документы. Это не метрики, не личные документы офицера, а внутренние, военные, распорядительные документы. Сами понимаете, что за время было, поэтому их быстро уничтожили. Всё происходило в Костромской области, куда после войны вернулся моей прадед, — добавил продавец сундука.



О потайном кармашке сверху сундучка прадед новосибирца узнал не сразу Фото: читатель НГС

Он пояснил, что на продажу ценного военного трофея решился, так как не считает сундук семейной реликвией.

— Эта вещь вроде бы имеет отношение к нашей семейной истории, но непосредственно она не наша. У неё нет особой душевной ценности. Например, у нас хранятся ножницы и другие швейные принадлежности моего прапрапрадеда, тоже портного, времён Царской России. Это вещи нам родные, они действительно именные и ценные. А сундук — нет. Тем более, он с такой историей связан, всё-таки война. Одно время прадед даже говорил, что сундук сделан из человеческой кожи, ведь рядом было ну очень много концлагерей, в которых умирали люди, — уточнил автор объявления.

