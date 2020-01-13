Дороги снова заметёт: синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни

— Умеренно морозная погода уступает своё место погоде более комфортной в плане температуры. Идёт движение атмосферных волновых возмущений с запада — из районов европейской России, и это вызовет увеличение облачности. Мы предполагаем, что будет доминировать погода со снегопадами, снегопады могут сопровождаться метелями, усилением ветра в порывах до 15–16 метров в секунду. Та же самая ситуация у нас и по Кемеровской области, и по Алтаю. Естественно, метели будут сопровождаться ухудшением видимости, снежными заносами, поэтому опять напряжённая ситуация для коммунальных, дорожных служб, для автотранспорта, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, морозы в Новосибирской области при этом ослабнут. Во вторник, 14 января, ночная температура в регионе будет на уровне –12… –18 градусов, местами столбик термометра может опуститься до –22, днём ожидается –6… –11 градусов. В среду и четверг, 15 и 16 января, в регионе станет теплее: ночью до –6… –11 градусов, местами до –16, днём до –4… –9 градусов.



В Новосибирск, согласно прогнозу, в первой половине недели также придут снегопады. Если 14 января осадки могут быть несущественными, то в последующие двое суток станут умеренными, уточнил Ренад Ягудин. Температура в городе, по данным синоптиков, также начнёт повышаться. Во вторник ночью ожидается около –16 градусов, днём около –10. В среду и в четверг ночная температура будет уже в пределах –10, дневная — около –6.



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