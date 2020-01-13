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Будку «Газели» оторвало после столкновения с седаном на Матвеевке

Водителю «Тойоты» понадобилась медицинская помощь

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От удара у «Газели» оторвало будку

От удара у «Газели» оторвало будку

Этим утром, 13 января, на Матвеевке в Новосибирске столкнулись «Газель» и седан.

— «Газель» не успела проскочить, удар пришелся на заднюю часть «Газели» от чего ее развернуло и оторвало будку, а у иномарки уничтожило всю переднюю часть, скорая стояла — две машины, оказывали помощь кому-то из иномарки, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии.

Помощь врачей потребовалась водителю «Тойоты».

— «Газель» двигалась со стороны разъезда Иня с левым поворотом в сторону Матвеевки. «Тойота» двигалась в прямом направлении в сторону города со стороны Нижней Ельцовки. Произошло столкновение в результате чего водитель «Тойоты» с подозрением на перелом ноги доставлен в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Последствия аварии попали на видео — его опубликовали в паблике «Подслушано Первомайка».

В Новосибирске сегодня ночью в 3:18 на Красном проспекте столкнулись три автомобиля, в итоге в аварии различные травмы получили три человека

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ДТПДТП с пострадавшим
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КОММЕНТАРИИ (9)

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13 янв 2020 в 09:53

Бочка - очень хороший машина. Японцы умеют делать афто, немцы лет через 40 может и догонят, хотя у них всё картонное, уже дно

Гость
13 янв 2020 в 10:01

Ничего не понял?????
У газели оторвало будку- так написано в заголовке и в статье.
А под фото написано, что у газели оторвало кабину.
И поэтому у меня складывается впечатление, что Сашка Бруня ещё дополнительно подрабатывает комментатором под ником ,,elka,,.
Потому что та тоже постоянно косячит.
Например вчера в статье где столкнулись буханка и субару, у неё был виноват субарист, хотя виновен был УАз и в статье это чётко сказано.

951
13 янв 2020 в 09:57

"От удара у «Газели» оторвало кабину
Фото: Владислав Савченков"
Будка и кабина вещи разные.