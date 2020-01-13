Будку «Газели» оторвало после столкновения с седаном на Матвеевке

Этим утром, 13 января, на Матвеевке в Новосибирске столкнулись «Газель» и седан.

— «Газель» не успела проскочить, удар пришелся на заднюю часть «Газели» от чего ее развернуло и оторвало будку, а у иномарки уничтожило всю переднюю часть, скорая стояла — две машины, оказывали помощь кому-то из иномарки, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии.



Помощь врачей потребовалась водителю «Тойоты».

— «Газель» двигалась со стороны разъезда Иня с левым поворотом в сторону Матвеевки. «Тойота» двигалась в прямом направлении в сторону города со стороны Нижней Ельцовки. Произошло столкновение в результате чего водитель «Тойоты» с подозрением на перелом ноги доставлен в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.