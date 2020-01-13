В больнице умер захлебнувшийся в аквапарке подросток

В Новосибирске сегодня, 13 января, в реанимации скончался 16-летний подросток, который шесть дней назад захлебнулся в аквапарке. Его рука застряла между прутьями лавочки — мальчик, по словам очевидцев, провёл под водой около четырёх минут. Врачи диагностировали у него клиническую смерть, но смогли запустить сердце и дыхание и доставили в реанимацию.

— Врачи сообщили, что он скончался сегодня в 3:10 в реанимации. В сознание не приходил, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.