В больнице умер захлебнувшийся в аквапарке подросток

В Новосибирске сегодня, 13 января, в реанимации скончался 16-летний подросток, который шесть дней назад захлебнулся в аквапарке. Его рука застряла между прутьями лавочки — мальчик, по словам очевидцев, провёл под водой около четырёх минут. Врачи диагностировали у него клиническую смерть, но смогли запустить сердце и дыхание и доставили в реанимацию.
— Врачи сообщили, что он скончался сегодня в 3:10 в реанимации. В сознание не приходил, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.
Следователи сейчас продолжают расследование уголовного дела по данному инциденту.
Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду — и сам выбраться на поверхность уже не смог.
Корреспондент НГС побывала на месте инцидента и посмотрела, как выглядит злополучная лавочка, ставшая ловушкой для подростка. Это видео стоит посмотреть всем.
НГС приносит соболезнования родителям и близким погибшего мальчика.