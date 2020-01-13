13 января понедельник
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 61.26
eur 68.05
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 61.26
eur 68.05

Все новости

Все новости
Происшествия Из аквапарка на скорой увезли подростка

В больнице умер захлебнувшийся в аквапарке подросток

Мальчик так и не пришёл в сознание

2 861
10 Обсудить

Поделиться

В этом месте рука подростка застряла в прутьях лавочки

В этом месте рука подростка застряла в прутьях лавочки

В Новосибирске сегодня, 13 января, в реанимации скончался 16-летний подросток, который шесть дней назад захлебнулся в аквапарке. Его рука застряла между прутьями лавочки — мальчик, по словам очевидцев, провёл под водой около четырёх минут. Врачи диагностировали у него клиническую смерть, но смогли запустить сердце и дыхание и доставили в реанимацию.

— Врачи сообщили, что он скончался сегодня в 3:10 в реанимации. В сознание не приходил, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

Следователи сейчас продолжают расследование уголовного дела по данному инциденту

Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду — и сам выбраться на поверхность уже не смог.

Корреспондент НГС побывала на месте инцидента и посмотрела, как выглядит злополучная лавочка, ставшая ловушкой для подростка. Это видео стоит посмотреть всем. 

НГС приносит соболезнования родителям и близким погибшего мальчика.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 6

Поделиться

Поделиться

аквапарк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

13 янв 2020 в 09:31

Жаль, но это было ожидаемо. Может хоть для кого-то этот случай послужит звоночком - не надо нарушать правила и инструкции по безопасности для сохранения своего здоровья и жизни. И забивать на оные для своих детей тоже нельзя.

Гость
13 янв 2020 в 09:35

Соболезнования родным и близким.Но это было ожидаемо.Четыре минуты под водой это почти гарантированный конец.
Надеюсь, что многие сделают из происшествия надлежащий вывод.
Те кто посещает аквапарк поймут, что запрещающая табличка- обозначает запрет.
А аквапарк демонтирует эту скамейку и вварит дополнительные секции, чтобы никто не смог просунуть туда даже палец.

Царь просто Царь
13 янв 2020 в 09:36

Обязанность атракциона , любого - безопасность . И не привентивная в виде табличек , а реальная , в виде отсутствия первопричин, отсутстсвия - возможностей . Если возможность остаётся - это АТРАКЦИОН УБИЙЦА ! и не какие ГОСТы и нормативы не оправдают КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ элемента атракциона ! так что думайте что хотите ...случай ужасный , но рано или поздно это повторится , пока скамейка останется такой же ДЕШОВОЙ и убогой , какой она сделана сейчас.