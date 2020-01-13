Между общежитиями НГТУ выросла двухметровая гора мусора

Сегодня утром контейнерная площадка между общежитиями была завалена мусором

В Новосибирске между общежитиями НГТУ образовалась огромная гора с мусором.

«А в студгородке НГТУ вопрос с мусором, видимо, ещё не решили. Там на площадке обычно 8–10 контейнеров стояли, примерно. Гора мусора в высоту под 2 метра местами, в длину метров 8–10, наверное», — прислал фотографию завала в редакцию читатель НГС.

Он добавил, что сделал снимок сегодня утром на площадке между домами по улице Космической, 21 и Блюхера, 30/1.

В «Экологии-Новосибирск» на запрос корреспондента НГС о ситуации с мусором, в том числе в Ленинском районе, ответили, что проблемы с вывозом отходов на праздничных длинных выходных были связаны с одним из подрядчиков, а на 10 января ситуация уже разрешилась.