Между общежитиями НГТУ выросла двухметровая гора мусора

В Новосибирске между общежитиями НГТУ образовалась огромная гора с мусором.
«А в студгородке НГТУ вопрос с мусором, видимо, ещё не решили. Там на площадке обычно 8–10 контейнеров стояли, примерно. Гора мусора в высоту под 2 метра местами, в длину метров 8–10, наверное», — прислал фотографию завала в редакцию читатель НГС.
Он добавил, что сделал снимок сегодня утром на площадке между домами по улице Космической, 21 и Блюхера, 30/1.
В «Экологии-Новосибирск» на запрос корреспондента НГС о ситуации с мусором, в том числе в Ленинском районе, ответили, что проблемы с вывозом отходов на праздничных длинных выходных были связаны с одним из подрядчиков, а на 10 января ситуация уже разрешилась.
«Острая ситуация складывалась в Ленинском районе, так как одна из управляющих организаций, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала или перевернула свои контейнеры. Таким образом более 400 контейнерных площадок остались без емкостей для накопления отходов. Всего в период с 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года в Новосибирской области установлено 4214 емкостей для отходов, в резерве — еще более 2000. В отношении управляющей организации готовятся материалы для обращения в прокуратуру. На сегодняшний день отработаны все маршруты с новыми перевозчиками, практически все контейнерные площадки приведены в порядок. Все обращения граждан будут отработаны», — говорится в официальном ответе «Экологии-Новосибирск» на запрос корреспондента НГС.
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как коммунальные службы справлялись с работой в новогодние праздники, в том числе и с вывозом мусора. Заместитель исполнительного директора «Арктика Сити» Евгений Книжник — бизнесмен, который рассказал, почему праздники превратились в мусорную катастрофу.