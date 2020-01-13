В массовом ДТП на Красном проспекте пострадали три человека

В Новосибирске сегодня ночью в 3:18 на Красном проспекте столкнулись три автомобиля, в итоге в аварии различные травмы получили три человека.

— Красный проспект, 10, пересечение с улицей Советской. ДТП с участием трёх автомобилей — «Ниссан», «Тойота» и «Шевроле». Трое пострадавших, — такая информация поступила на пульт дежурного службы «112».

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.