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Происшествия

В массовом ДТП на Красном проспекте пострадали три человека

На пересечении с улицей Советской столкнулись три автомобиля

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Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь

В Новосибирске сегодня ночью в 3:18 на Красном проспекте столкнулись три автомобиля, в итоге в аварии различные травмы получили три человека. 

— Красный проспект, 10, пересечение с улицей Советской. ДТП с участием трёх автомобилей — «Ниссан», «Тойота» и «Шевроле». Трое пострадавших, — такая информация поступила на пульт дежурного службы «112».

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся? Присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

Вчера, 12 января, вечером УАЗ лёг на бок после столкновения с Subaru на пересечении Писарева и Ипподромской.

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ДТПДТП с пострадавшими
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
13 янв 2020 в 07:45

Ну если уже в 3.18 ночи в пустом городе, в аварии пострадали три машины, то это точно виноват Локоть, Терешкова и Дара, которые не смогли никого заставить даром( т.е бесплатно) почистить дороги.
Не поверю, что виноваты водители.Они у нас суперпрофи прошедшие курсы экстремальной езды.

Фото пользователя
13 янв 2020 в 07:45

Чего не спят-то в такое время?

Фото пользователя
13 янв 2020 в 07:42

Сначала в три часа дня трое на совершенно пустом Коммунальном мосту, потом в 3:18 на Красном проспекте... это одни и те же люди, что ли?