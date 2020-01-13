Музыкант из новосибирской группы PLOHO выпустил депрессивный клип про ненависть

У музыканта Виктора Ужакова из новосибирской постпанк-группы Ploho вышел новый клип на песню «Хватит на всех». Он появился на странице проекта музыканта в соцсети «ВКонтакте» 12 января. Это первое официальное видео сольного проекта Bitcevsky park (Битцевский парк).



Как рассказал корреспонденту НГС лидер группы Виктор Ужаков, съёмки проходили в Москве.



— Съёмки длились недолго, два, может быть, три дня. А процесс в целом шёл несколько месяцев, как это обычно и бывает, когда что-то делается своими силами. Режиссёром клипа был Алексей Потапов. Собственно, снять клип — это была его инициатива. Он услышал песню, связался со мной и сказал, что у него есть идеи, как отразить дух песни в видео. Мы некоторое время обсуждали, как бы нам хотелось это видеть, как должен выглядеть главный герой и что им движет, откуда в нём появляется эта повседневная ненависть. Хотелось показать этого героя не психопатом, невидящим всё сущее, нет. Скорее хотелось показать внутреннее ощущение социально уставшего человека, который идет рядом с вами по улице, едет рядом в метро. Продемонстрировать, что он как патрон, брошенный в костёр. Его детонация — вопрос времени. Я считаю, что у нас получилось то, что мы задумали, и я доволен результатом, — говорит Виктор.