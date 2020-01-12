12 января воскресенье
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 61.26
eur 68.05
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 61.26
eur 68.05

Все новости

Все новости
Страна и мир

«Киргизия — страна, куда я точно ещё раз вернусь». Руфер из Новосибирска сделал удивительные кадры заснеженных гор

Вадим Махоров поделился впечатлениями и красивыми фотографиями из своего новогоднего путешествия

213
4 Обсудить

Поделиться

Перевала Тоо-Ашуу, верхняя точка которого выше 3000м

Перевала Тоо-Ашуу, верхняя точка которого выше 3000м

Знаменитый руфер из Новосибирска Вадим Махоров поделился кадрами из своего новогоднего путешествия. Фотограф мечтал отпраздновать Новый год в непривычном для него месте, но чтобы обязательно был снег.

Снега в Киргизии не много, в основном он в горах, но даже там не везде

Снега в Киргизии не много, в основном он в горах, но даже там не везде

— Киргизия — страна, куда я точно ещё раз вернусь. Я понял это сразу, как увидел её горные хребты. Как мне раньше не пришло в голову туда слетать? Ведь билеты в Бишкек довольно дешевые. В итоге впервые я поехал туда с друзьями встречать Новый год. Хотелось это сделать в «экзотическом» месте для меня, но чтобы обязательно был снег. Как оказалось, снега в Киргизии не много, в основном он в горах, но даже там не везде, — написал Вадим Махоров в своем Instagram.

Узкая лента дороги с такой высоты напоминает реку

Узкая лента дороги с такой высоты напоминает реку

Перевала Тоо-Ашуу&nbsp;пример того, как на одной стороне хребта малоснежно, а за тонелем будто другой мир — ослепительно белый

Перевала Тоо-Ашуу пример того, как на одной стороне хребта малоснежно, а за тонелем будто другой мир — ослепительно белый

— Помимо природы главное в Киргизии — местная культура и кухня. Я давно так не объедался местными блюдами. Большинство из них тяжелые, вроде плова, чучвары, момпара и тд, но это не останавливало в первые дни заказывать по несколько блюд на обед. К тому же цены в Киргизии низкие, а порции большие. Если кто-то поедет в Бишкек, советую посетить заведения Нават и Фаиза. В Навате хорошие интерьеры и интересная подача вкусных блюд, много видов чайных напитков. В Фаизе просто очень дешево и очень вкусно, — рассказывает фотограф.

Фотограф посоветовал места, где можно вкусно покушать и остановиться во время путешествия

Фотограф посоветовал места, где можно вкусно покушать и остановиться во время путешествия

— Сам Новый год мы встречали в Караколе в гостевом доме Матсуноки. Хозяева этого дома — лучший пример гостеприимства и вежливости. Хозяйка дома родом из Японии, хозяин — местный, но 6 лет жил в Японии и вернулся на родину строить бизнес. Очень интересно было пообщаться. Так что место тоже советую.

В декабре Вадим Махоров побывал на самом северном вулкане Камчатки, до которого редко добираются туристы.


По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Вадим МахоровКиргизия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
12 янв 2020 в 22:20

Заснеженное все люблю. Это прямо как дача моя, стоит сейчас заснеженная вся такая.

пенсионерка
12 янв 2020 в 22:19

Раньше была статья за тунеядство, и всякие руферы и блогеры были бы привлечены к ответственности.