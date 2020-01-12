«Киргизия — страна, куда я точно ещё раз вернусь». Руфер из Новосибирска сделал удивительные кадры заснеженных гор

Перевала Тоо-Ашуу, верхняя точка которого выше 3000м Фото: Вадим Махоров

Знаменитый руфер из Новосибирска Вадим Махоров поделился кадрами из своего новогоднего путешествия. Фотограф мечтал отпраздновать Новый год в непривычном для него месте, но чтобы обязательно был снег.

Снега в Киргизии не много, в основном он в горах, но даже там не везде Фото: Вадим Махоров

— Киргизия — страна, куда я точно ещё раз вернусь. Я понял это сразу, как увидел её горные хребты. Как мне раньше не пришло в голову туда слетать? Ведь билеты в Бишкек довольно дешевые. В итоге впервые я поехал туда с друзьями встречать Новый год. Хотелось это сделать в «экзотическом» месте для меня, но чтобы обязательно был снег. Как оказалось, снега в Киргизии не много, в основном он в горах, но даже там не везде, — написал Вадим Махоров в своем Instagram.



Узкая лента дороги с такой высоты напоминает реку Фото: Вадим Махоров

Перевала Тоо-Ашуу пример того, как на одной стороне хребта малоснежно, а за тонелем будто другой мир — ослепительно белый Фото: Вадим Махоров

— Помимо природы главное в Киргизии — местная культура и кухня. Я давно так не объедался местными блюдами. Большинство из них тяжелые, вроде плова, чучвары, момпара и тд, но это не останавливало в первые дни заказывать по несколько блюд на обед. К тому же цены в Киргизии низкие, а порции большие. Если кто-то поедет в Бишкек, советую посетить заведения Нават и Фаиза. В Навате хорошие интерьеры и интересная подача вкусных блюд, много видов чайных напитков. В Фаизе просто очень дешево и очень вкусно, — рассказывает фотограф.



Фотограф посоветовал места, где можно вкусно покушать и остановиться во время путешествия Фото: Вадим Махоров