Новосибирцы раскупают билеты на фильм о мажоре, который превратился в холопа

Новосибирцы раскупают билеты на фильм «Холоп» Клима Шипенко о мажоре, который превратился в холопа. Эта комедия вышла в прокат 26 декабря 2019 года, но продолжает наращивать кассовые сборы даже после завершения январских праздников. За короткое время «Холоп» собрал практически 2 миллиарда рублей. Ранее подобные сборы были только у российских фильмов «Движение вверх» и «Т-34», но за большее количество времени.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕГАИС), уже за сегодня, 12 января, эта комедия собрала 19 миллионов рублей по стране. Это около 80 тысяч зрителей и около 3500 сеансов.

