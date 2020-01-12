Новосибирцы раскупают билеты на фильм о мажоре, который превратился в холопа

Новосибирцы раскупают билеты на фильм «Холоп» Клима Шипенко о мажоре, который превратился в холопа. Эта комедия вышла в прокат 26 декабря 2019 года, но продолжает наращивать кассовые сборы даже после завершения январских праздников. За короткое время «Холоп» собрал практически 2 миллиарда рублей. Ранее подобные сборы были только у российских фильмов «Движение вверх» и «Т-34», но за большее количество времени.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕГАИС), уже за сегодня, 12 января, эта комедия собрала 19 миллионов рублей по стране. Это около 80 тысяч зрителей и около 3500 сеансов.
В Новосибирске сегодня в 14 кинотеатрах стоит большое количество сеансов и даже на дневные билеты раскуплены на половину зала.
— «Холоп» уже заработал звание самой кассовой комедии. В России этот фильм уверенно выиграл новогоднюю гонку: как по показателям сборов, так и по количеству зрителей — более 30%, и эта цифра растёт, — подтвердили корреспонденту НГС эту информацию в PR-службе Объединённой сети кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»).
Программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова также сообщила, что фильм «Холоп» действительно стал лидером проката в праздничные дни:
— Люди любят комедии, в картине заняты популярные актеры, активная рекламная кампания тоже сделала своё дело. К счастью, наша аудитория любит и ценит не только развлекательные блокбастеры, но и авторское кино, ретроспективы, документалистику. «Солярис» Андрея Тарковского, фильмы-выставки, трансляции балетных и драматических спектаклей, классическое аниме «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки, повторные сеансы популярных релизов прошедшего года, — все эти замечательные и очень разные фильмы прошли с аншлагом, — добавила она.
В ноябре 2019 года новосибирцы раскупили билеты на фильм-продолжение известного сериала за две недели до премьеры.