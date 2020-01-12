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Новосибирцы раскупают билеты на фильм о мажоре, который превратился в холопа

Это третий в стране фильм с рекордными кассовыми сборами

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Кадр из фильма «Холоп», в котором над главным героем проводится психологический эксперимент&nbsp;

Кадр из фильма «Холоп», в котором над главным героем проводится психологический эксперимент 

Новосибирцы раскупают билеты на фильм «Холоп» Клима Шипенко о мажоре, который превратился в холопа. Эта комедия вышла в прокат 26 декабря 2019 года, но продолжает наращивать кассовые сборы даже после завершения январских праздников. За короткое время «Холоп» собрал практически 2 миллиарда рублей. Ранее подобные сборы были только у российских фильмов «Движение вверх» и «Т-34», но за большее количество времени.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕГАИС), уже за сегодня, 12 января, эта комедия собрала 19 миллионов рублей по стране. Это около 80 тысяч зрителей и около 3500 сеансов. 

В Новосибирске сегодня в 14 кинотеатрах стоит большое количество сеансов и даже на дневные билеты раскуплены на половину зала. 

Уже с утра на дневные сеансы была раскуплена половина билетов

Уже с утра на дневные сеансы была раскуплена половина билетов

— «Холоп» уже заработал звание самой кассовой комедии. В России этот фильм уверенно выиграл новогоднюю гонку: как по показателям сборов, так и по количеству зрителей — более 30%, и эта цифра растёт, — подтвердили корреспонденту НГС эту информацию в PR-службе Объединённой сети кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

Сеансы в некоторых кинотеатрах поставлены практически каждый час

Сеансы в некоторых кинотеатрах поставлены практически каждый час

Программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова также сообщила, что фильм «Холоп» действительно стал лидером проката в праздничные дни: 

— Люди любят комедии, в картине заняты популярные актеры, активная рекламная кампания тоже сделала своё дело. К счастью, наша аудитория любит и ценит не только развлекательные блокбастеры, но и авторское кино, ретроспективы, документалистику. «Солярис» Андрея Тарковского, фильмы-выставки, трансляции балетных и драматических спектаклей, классическое аниме «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки, повторные сеансы популярных релизов прошедшего года, — все эти замечательные и очень разные фильмы прошли с аншлагом, — добавила она.

Отец-олигарх и психолог придумали такой эксперимент: на&nbsp;базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России XIX&nbsp;века, а главный герой Гриша попадает в&nbsp;подстроенную аварию и&nbsp;якобы переносится в&nbsp;прошлое

Отец-олигарх и психолог придумали такой эксперимент: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России XIX века, а главный герой Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое

В ноябре 2019 года новосибирцы раскупили билеты на фильм-продолжение известного сериала за две недели до премьеры.

Уже посмотрели фильм?

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    maryjane
    12 янв 2020 в 14:33

    Любит наш народ всякое 💩

    пенсионерка
    12 янв 2020 в 14:36

    Реклама какая агрессивная этого фильма, думала, что только по телевизору...уже не знают как завлечь, видать щалы кинотеатров пустые.
    Внук нашел в интернете где-то этот фильм и мне показал, ничего хорошего. Ну не умеют сейчас фильмы делать, пошла Советские пересматривать на видеомагнитофоне!

    Иван
    12 янв 2020 в 14:36

    Очередная бредятина. К бабке не ходи.