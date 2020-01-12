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Новосибирцев ждёт аномально тёплое Крещение: прогноз погоды на 18 и 19 января

Такая погода была и в прошлом году

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На территории города планируется организовать восемь купелей

На территории города планируется организовать восемь купелей

В ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение. НГС изучил сайты с погодой и узнал, будут ли в Новосибирске крещенские морозы под –30 градусов. В прошлом и позапрошлом году Крещение тоже было тёплым — в среднем около –12 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», днём 18 января будет –6 градусов, а ночью температура опустится до –14, при этом ощущаться она может как –18. Скорость ветра ночью — 2,1 м/с. 19 января дневная температура составит –16 градусов. Два дня в Новосибирске будет идти небольшой снег. 

Световой день будет около 8 часов

Световой день будет около 8 часов

18 и 19 января будет идти небольшой снег

18 и 19 января будет идти небольшой снег

По информации сайта Gismeteo, 18 января днём температура воздуха составит –3 градуса, а потом опустится до –8, а 19 января днём останутся –8 градусов, а к ночи похолодает до –17. Ожидается небольшой снег.

Скорость ветра — от 2 до 9 м/с

Скорость ветра — от 2 до 9 м/с

По данным сайта Meteovesti.ru, 18 января будет довольно тепло — –8 градусов, а вот 19 января температура опустится ниже 20 градусов. 

В целом средняя температура в январе, судя по этому сайту, — около 14 градусов

В целом средняя температура в январе, судя по этому сайту, — около 14 градусов

По информации сайта Accuweather.com, днём 18 января будет –3 градуса, а к ночи похолодает до –16, 19 января ночью будет столько же, а вот днём температура воздуха составит –12 градусов. 

При этом ощущаться дневная температура будет как –12

При этом ощущаться дневная температура будет как –12

Ранее НГС показал на карте места для крещенских купаний.

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КОММЕНТАРИИ (63)

Фото пользователя
12 янв 2020 в 17:01

Первое фото. Где у женщины нательный крест?

В1955
12 янв 2020 в 16:45

Нам новосибирцам это не интересно

Фото пользователя
12 янв 2020 в 17:22

Сейчас все подряд полезут в воду и крещеные и не крещеные... Бездельники... Надеюсь нгс не выложит фото этой срамоты с обвившими сиськами целлюлитом рспшек...