Новосибирцев ждёт аномально тёплое Крещение: прогноз погоды на 18 и 19 января

В ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение. НГС изучил сайты с погодой и узнал, будут ли в Новосибирске крещенские морозы под –30 градусов. В прошлом и позапрошлом году Крещение тоже было тёплым — в среднем около –12 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», днём 18 января будет –6 градусов, а ночью температура опустится до –14, при этом ощущаться она может как –18. Скорость ветра ночью — 2,1 м/с. 19 января дневная температура составит –16 градусов. Два дня в Новосибирске будет идти небольшой снег.