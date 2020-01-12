Новосибирцев ждёт аномально тёплое Крещение: прогноз погоды на 18 и 19 января

В ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение. НГС изучил сайты с погодой и узнал, будут ли в Новосибирске крещенские морозы под –30 градусов. В прошлом и позапрошлом году Крещение тоже было тёплым — в среднем около –12 градусов.
По данным «Яндекс.Погоды», днём 18 января будет –6 градусов, а ночью температура опустится до –14, при этом ощущаться она может как –18. Скорость ветра ночью — 2,1 м/с. 19 января дневная температура составит –16 градусов. Два дня в Новосибирске будет идти небольшой снег.
По информации сайта Gismeteo, 18 января днём температура воздуха составит –3 градуса, а потом опустится до –8, а 19 января днём останутся –8 градусов, а к ночи похолодает до –17. Ожидается небольшой снег.
По данным сайта Meteovesti.ru, 18 января будет довольно тепло — –8 градусов, а вот 19 января температура опустится ниже 20 градусов.
По информации сайта Accuweather.com, днём 18 января будет –3 градуса, а к ночи похолодает до –16, 19 января ночью будет столько же, а вот днём температура воздуха составит –12 градусов.
Ранее НГС показал на карте места для крещенских купаний.