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Происшествия

Новосибирец погиб в Шерегеше — он наткнулся на собственную лыжу

Его прооперировали в больнице, но вечером он умер в реанимации

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У туриста была большая кровопотеря и травматический шок

У туриста была большая кровопотеря и травматический шок

Новосибирец погиб в Шерегеше после катания на горе Зелёной. Трагедия произошла в эту субботу, 11 января. Мужчину на скорой увезли в больницу, прооперировали, но он умер в реанимации. 

— 11 января 2020 года в 11:44, гора Зеленая, трасса «Мустаг»: травмировался мужчина (35 лет, житель Новосибирска). Госпитализирован в ЦРБ. 13:25 — прооперирован. 18:43 — умер в реанимации, — сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области. 

Как сообщает ТАСС, турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость:

— Замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок. Спасатели подъехали, первую помощь оказали, спустили вниз, там уже ждала скорая помощь. Отвезли в центральную районную больницу, там провели операцию. Вечером он умер в реанимации, — передаёт ТАСС.

Вы были очевидцем этого происшествия? Или знаете личность погибшего? Свяжитесь с редакцией НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, через почту news@ngs.ru или через Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

В декабре 2019 года в Шерегеше погиб сноубордист — он упал головой в снег во время катания.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
12 янв 2020 в 13:16

Почему мне должно быть жалко?Не чуточку не жалко,ведь сам полез с горы кататься.По большому счету этот спорт для понтов,но не для здоровья.

Гость
12 янв 2020 в 13:18

Соболезнования родным.
Но им нужно постоянно быть готовым к таким трагедиям.
Все такие виды отдыха и спорта травмоопасны.
И занимаясь ими люди сами выбирают свою судьбу.
ПыСы- не нужно мне писать, что можно подскользнуться и разбиться насмерть, что может сосулька на голову упасть.Да, все возможно, просто здесь человек сам увеличивает шансы погибнуть.

Мандарин
12 янв 2020 в 13:11

99% что был под алкоголем