Новосибирец погиб в Шерегеше — он наткнулся на собственную лыжу

— 11 января 2020 года в 11:44, гора Зеленая, трасса «Мустаг»: травмировался мужчина (35 лет, житель Новосибирска). Госпитализирован в ЦРБ. 13:25 — прооперирован. 18:43 — умер в реанимации, — сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области.

Новосибирец погиб в Шерегеше после катания на горе Зелёной. Трагедия произошла в эту субботу, 11 января. Мужчину на скорой увезли в больницу, прооперировали, но он умер в реанимации.

— Замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок. Спасатели подъехали, первую помощь оказали, спустили вниз, там уже ждала скорая помощь. Отвезли в центральную районную больницу, там провели операцию. Вечером он умер в реанимации, — передаёт ТАСС.

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В декабре 2019 года в Шерегеше погиб сноубордист — он упал головой в снег во время катания.