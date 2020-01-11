«Он глухонемой, должен принимать препараты», — волонтёры просят помощи в поисках мужчины

Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего Кирилла Лобанова, жителя города Бердска. За помощью к волонтёрам обратились родственники пропавшего мужчины. Его нахождение вне дома в связи с проблемами с речью и слухом может привести к множеству проблем.

— На ориентировке мы указали, что он инвалид-глухонемой. Помимо этого, у него есть ряд заболеваний, при наличии которых ему необходимо принимать препараты. Возможно, дезориентация связана как с действием препаратов, так и с состоянием человека при их отмене. Сегодня получили заявку о его пропаже, уже выставили ориентировку в интернет. Наши волонтёры выезжают на автономные задачи. Пока мы не пишем большой пост в социальных сетях и не приглашаем людей принять участие в поисковых мероприятиях, но не исключаем такой возможности в дальнейшем. Будем справляться своими силами, отрабатывать уже имеющиеся у нас и у полиции версии, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.