Пенсионерка ломом пробила засыпанную дорогу — по ней дети ходят в школу

Жительница Новосибирска Татьяна Долгова ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре на улице Мясниковой. По словам пенсионерки, тротуар был единственным путем до СОШ № 211 , где учатся её внуки. Но в начале января при чистке дороги его засыпали снегом.

— У нас два года была нормальная тропинка, мы по ней ходили. Тут иду вечером, в начале января, смотрю — всю нашу тропинку с двух сторон засыпали снегом. Не только снегом, но и булыжниками какими-то. Теперь это не то чтобы неудобно, это опасно. Здесь есть тротуар, но его почему-то не чистят. Летом он как бы есть, а зимой его не вычищают. Обход есть, но там тоже плохая дорога. Её ни разу не почистили. А у нас из этого дома очень много детей ходит в школу, — рассказала женщина. Сегодня Татьяна Долгова купила лом и сделала ступеньки, чтобы детям было легче забираться на тропинку.