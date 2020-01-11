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Зима

Пенсионерка ломом пробила засыпанную дорогу — по ней дети ходят в школу

Женщина выбила в снежной горе ступеньки, чтобы детям было легче добираться до школы

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Татьяна Долгова купила лом в ближайшем магазине

Татьяна Долгова купила лом в ближайшем магазине

Жительница Новосибирска Татьяна Долгова ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре на улице Мясниковой. По словам пенсионерки, тротуар был единственным путем до СОШ № 211, где учатся её внуки. Но в начале января при чистке дороги его засыпали снегом. 

У нас два года была нормальная тропинка, мы по ней ходили. Тут иду вечером, в начале января, смотрю — всю нашу тропинку с двух сторон засыпали снегом. Не только снегом, но и булыжниками какими-то. Теперь это не то чтобы неудобно, это опасно. Здесь есть тротуар, но его почему-то не чистят. Летом он как бы есть, а зимой его не вычищают. Обход есть, но там тоже плохая дорога. Её ни разу не почистили. А у нас из этого дома очень много детей ходит в школу, — рассказала женщина. Сегодня Татьяна Долгова купила лом и сделала ступеньки, чтобы детям было легче забираться на тропинку. 

Пенсионерка предполагает, что тропинку засыпали 5 января, когда мэр города Анатолий Локоть объезжал город и проверял, как дорожные службы чистят снег. 

Новосибирцы постоянно жалуются на неубранные дороги в городе. Житель улицы Зорге на праздниках опубликовал в своём инстаграме видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6.

Большой общественный резонанс в новогодние праздники вызвал и комментарий чиновницы мэрии Дары Разживиной в Facebook — она написала, что горожане воспринимают уборку снега как данность.

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КОММЕНТАРИИ (21)

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11 янв 2020 в 18:10

Правильно, без пенсионерок с ломами мэрия не справляется...

пенсионерка
11 янв 2020 в 18:10

Не благодарите. От чистого сердца делала.

Гость
11 янв 2020 в 18:15

Надеюсь её оштрафуют