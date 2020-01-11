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Дороги и транспорт

Около «Сибирского Молла» собралась пробка из-за столкновения четырех автомобилей

В Дзержинском районе столкнулись 4 иномарки

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Авария вызвала затор на дороге

Авария вызвала затор на дороге

Днем 11 января в Дзержинском районе Новосибирска на Фрунзе, 69, напротив торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл», столкнулись 4 иномарки. 

Сообщение об этом поступило в службу 112. Там уточнили, что в аварии участвовали три машины марки Honda и одна Toyota. В аварии никто не пострадал. 

Рядом с местом ДТП образовался затор. Сейчас, по данным 2ГИС, движение на участке дороги перед ТРЦ затруднено. 

На месте ДТП движение затруднено до сих пор

На месте ДТП движение затруднено до сих пор

Несколько дней назад огромная пробка сковала Коммунальный мост из-за дорожных работ. Заторы образовались из-за того, что дорогу в этом месте сузили для строительства пешеходного перехода

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гибдд
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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
11 янв 2020 в 16:24

Да хватит об этих авариях.
Давайте лучше пообсуждаем кардиган ВВП, на котором он был на Рождество и который стоит 204 тысячи рублей.
Или отошла ли от шока Дара и посещает ли она курсы, как и что писать в соцсетях.

Фото пользователя
11 янв 2020 в 16:47

Сегодня выходной. Какого чёрта и куда прутся эти водятлы.

Фото пользователя
11 янв 2020 в 16:40

Почему в этой новости так мало мордоринов?