Около «Сибирского Молла» собралась пробка из-за столкновения четырех автомобилей

Днем 11 января в Дзержинском районе Новосибирска на Фрунзе, 69, напротив торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл», столкнулись 4 иномарки.

Сообщение об этом поступило в службу 112. Там уточнили, что в аварии участвовали три машины марки Honda и одна Toyota. В аварии никто не пострадал.

Рядом с местом ДТП образовался затор. Сейчас, по данным 2ГИС, движение на участке дороги перед ТРЦ затруднено.