11 января суббота
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 3/10
usd 61.26
eur 68.05
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 3/10
usd 61.26
eur 68.05

Все новости

Все новости
Город Подробности

Глубина — 3 метра: папа школьницы, провалившейся в люк на Кропоткина, рассказал, как искал ребенка

Девочке помогли спастись умные часы

1 456
23 Обсудить

Поделиться

Следующий месяц ребенок проведет на больничном

Следующий месяц ребенок проведет на больничном

Накануне днем, 10 января, в Заельцовском районе Новосибирска девочка провалилась в открытый люк возле мусорного бака у дома по адресу Кропоткина, 261/2. Отец школьницы рассказал НГС подробности случившегося — мимо этого люка, по словам мужчины, постоянно ходят дети.

Рядом с открытым люком находится дырка в заборе, через которую дети перелазят на соседнюю площадку на Кропоткина, 261:

— Она видела раньше этот люк, и дети видели, которые там ходят. Просто его сейчас замело снегом. Представляете, если бы она провалилась в эту дырку без умных часов, что бы произошло? Её бы нашли только весной. У нас во дворе вообще нет детской площадки. Вторая площадка, в соседнем дворе, к которой они через дырку и люк ходят, — она окружена со всех сторон, и попасть туда можно только через дырку в заборе, которая находится возле люка, — возмущается Алексей, папа школьницы.

Мужчина вспоминает, что смог найти девочку по детским следам, которые вели к люку:

— Когда я искал её, стоял рядом с люком — я не слышал криков. Там глубина — три метра, мы вчера со следователем мерили. Звук уходит вверх, вообще не слышно. Там очень много детей ходит, рискуют каждый день. О том, что у колодца нет крышки, получилось узнать, только когда туда ребенок свалился. Мы бы весь город перерыли, сколько там маньяков искали, а на самом деле — ребенок провалился. Она ещё удачно свалилась — там узкий лаз, она соскользнула, не упала со всей высоты. 

В больнице у пострадавшей девочки диагностировали перелом двух костей голеностопа — следующий месяц она проведет на больничном. Новосибирские следователи уже начали проверку.

Падения в люки и ямы не всегда заканчивается благополучно. Накануне стало известно о том, что умерла женщина, которая провалилась в яму с кипятком на улице Костычева в ноябре прошлого года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

ребенокребенок упал в люк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (23)

11 янв 2020 в 15:11

А ТО ЧТО изначально не упускать из виду у него на ум не приходило?

пенсионерка
11 янв 2020 в 15:10

Ребенок в таком возрасте уже должен сам смотреть под ноги и обходить препятствия. Если не способен, то обязанность отца за ручку держать. Дайте угадаю - отец шел и смотрел в свой смартфон и ребенок тоже?

пенсионерка
11 янв 2020 в 15:12

Чем помогли умные часы? Кроме соплей отца в статье нет фактов.