Глубина — 3 метра: папа школьницы, провалившейся в люк на Кропоткина, рассказал, как искал ребенка

Накануне днем, 10 января, в Заельцовском районе Новосибирска девочка провалилась в открытый люк возле мусорного бака у дома по адресу Кропоткина, 261/2. Отец школьницы рассказал НГС подробности случившегося — мимо этого люка, по словам мужчины, постоянно ходят дети.
Рядом с открытым люком находится дырка в заборе, через которую дети перелазят на соседнюю площадку на Кропоткина, 261:
— Она видела раньше этот люк, и дети видели, которые там ходят. Просто его сейчас замело снегом. Представляете, если бы она провалилась в эту дырку без умных часов, что бы произошло? Её бы нашли только весной. У нас во дворе вообще нет детской площадки. Вторая площадка, в соседнем дворе, к которой они через дырку и люк ходят, — она окружена со всех сторон, и попасть туда можно только через дырку в заборе, которая находится возле люка, — возмущается Алексей, папа школьницы.
Мужчина вспоминает, что смог найти девочку по детским следам, которые вели к люку:
— Когда я искал её, стоял рядом с люком — я не слышал криков. Там глубина — три метра, мы вчера со следователем мерили. Звук уходит вверх, вообще не слышно. Там очень много детей ходит, рискуют каждый день. О том, что у колодца нет крышки, получилось узнать, только когда туда ребенок свалился. Мы бы весь город перерыли, сколько там маньяков искали, а на самом деле — ребенок провалился. Она ещё удачно свалилась — там узкий лаз, она соскользнула, не упала со всей высоты.
В больнице у пострадавшей девочки диагностировали перелом двух костей голеностопа — следующий месяц она проведет на больничном. Новосибирские следователи уже начали проверку.
Падения в люки и ямы не всегда заканчивается благополучно. Накануне стало известно о том, что умерла женщина, которая провалилась в яму с кипятком на улице Костычева в ноябре прошлого года.