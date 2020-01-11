Глубина — 3 метра: папа школьницы, провалившейся в люк на Кропоткина, рассказал, как искал ребенка

Накануне днем, 10 января, в Заельцовском районе Новосибирска девочка провалилась в открытый люк возле мусорного бака у дома по адресу Кропоткина, 261/2. Отец школьницы рассказал НГС подробности случившегося — мимо этого люка, по словам мужчины, постоянно ходят дети.



Рядом с открытым люком находится дырка в заборе, через которую дети перелазят на соседнюю площадку на Кропоткина, 261:

— Она видела раньше этот люк, и дети видели, которые там ходят. Просто его сейчас замело снегом. Представляете, если бы она провалилась в эту дырку без умных часов, что бы произошло? Её бы нашли только весной. У нас во дворе вообще нет детской площадки. Вторая площадка, в соседнем дворе, к которой они через дырку и люк ходят, — она окружена со всех сторон, и попасть туда можно только через дырку в заборе, которая находится возле люка, — возмущается Алексей, папа школьницы.