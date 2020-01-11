Первое лунное затмение в 2020 году. Каким его увидели новосибирцы

В ночь с 10 на 11 января в небе над Новосибирском произошло лунное затмение. Оно началось около 00:13 и продлилось примерно до 4:15. Ранее методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров объяснил, что невооруженным глазом увидеть это затмение трудно. Специалист советовал сделать фото на камеру телефона, потому что она сможет зафиксировать затемнение лучше, чем человеческий глаз. Публикуем фотографии и видео затмения, которые сделали новосибирцы.

Луна лишь незначительно изменила свою яркость, несмотря на то что почти полностью — на 92% — погрузилась в полутень от Земли

Всего в этом году будет 4 лунных затмения. 3 из них можно будет наблюдать в Новосибирске. Следующее полутеневое лунное затмение пройдет 5 июня. Через месяц, 5 июля, луна потускнеет снова, но в России это затмение наблюдаться не будет. Четвертое полутеневое лунное затмение случится 30 ноября, примерно в 16:42.

А в лаборатория астрономии КЮТа СО РАН провели целую трансляцию затмения. Причем снята она на обычный iPhone 4s

«Сегодня ночью было первое затмение года (полутень). В период с 00:15 до 4:15 по новосибирскому времени. Мне удалось захватить последние 1,5 часа. Наблюдала невооруженным глазом, по виду вполне обычная луна. Но по фоткам видно, что происходило интересное явление природы. А потом луна стала более яркой и выразительной. Вот как это выглядело», — пишет Светлана Смирнова

В прошлом январе лунное затмение случилось 21 января, но новосибирцы его наблюдать не могли, так как в это время в городе был день. Зато они могли наблюдать другое явление — суперлуние.



А в конце прошлого года — утром 26 декабря — в небе над Новосибирском произошло солнечное затмение.