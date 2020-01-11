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Страна и мир Авиакатастрофа "Украинских авиалиний" в Иране

Иран признал, что сбил украинский «Боинг»

Власти страны списали случившееся на «человеческий фактор»

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Авиакатастрофа под Тегераном случилась 8 января, на борту находились более 170 человек — все они погибли

Авиакатастрофа под Тегераном случилась 8 января, на борту находились более 170 человек — все они погибли

Власти Ирана признали, что «Боинг» «Украинских авиалиний» был сбит непреднамеренно. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление иранских властей. В сообщении отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники в своих спецслужбах писали, что самолет был поражен ракетно-воздушной системой «Тор-М1». Американские военные с помощью спутника зафиксировали инфракрасные вспышки и сигналы включения радара иранской системы противовоздушной обороны. Не исключалось, что ракета могла быть выпущена по ошибке.

«Боинг» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек — это граждане Ирана, Украины, Великобритании, Швеции, Афганистана, Германии и других стран. Все погибли. Мы следили за хроникой авиакатастрофы онлайн.

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авиакатастрофа«Украинские авиалинии»Тегеран
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КОММЕНТАРИИ (58)

Пл. Станиславского
11 янв 2020 в 11:35

Интересно как теперь вся мощь российской системы промывания мозгов народонаселения, которая вовсю оправдывала Иран, будет оправдываться и переобуваться в воздухе.

Как Андреевы, Киселевы, Соловьевы, Зейналовы, Толстые, Бабаяны, Стриженовы, Шейнины, Поповы, Скабеевы и иже с ними, рвавшие глотку, что Иран не виноват, будут выворачиваться. И как наши офишиэлз будут оправдываться и выворачиваться.

Пл. Станиславского
11 янв 2020 в 11:39

Хотя и невозможно простить гибель людей, но нельзя не отметить, что Иран все-таки признался. Россия в 2014 году включила "нас там нет".

Гость
11 янв 2020 в 11:47

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