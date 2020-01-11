На дамбе ГЭС столкнулись две иномарки: от удара у «Тойоты» смяло бок

Утром 11 января на дамбе ОбьГЭСа столкнулись иномарки Toyota Platz и Chery.

Сообщение об этом поступило в службу 112 в 10:25. Очевидцы аварии сообщили сотрудникам службы, что в «Тойоте» зажало женщину. На месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и спасатели.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не подтвердили информацию о том, что женщину зажало. В службе сообщили, что сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.