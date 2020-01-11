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Происшествия

На дамбе ГЭС столкнулись две иномарки: от удара у «Тойоты» смяло бок

На месте работают спасатели

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Один из автомобилей развернуло&nbsp;

Один из автомобилей развернуло 

Утром 11 января на дамбе ОбьГЭСа столкнулись иномарки Toyota Platz и Chery.

Сообщение об этом поступило в службу 112 в 10:25. Очевидцы аварии сообщили сотрудникам службы, что в «Тойоте» зажало женщину. На месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и спасатели. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не подтвердили информацию о том, что женщину зажало. В службе сообщили, что сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии. 

Накануне, 9 января, в Новосибирске на 1-м Мочищенском шоссе рядом с остановкой «Больница» произошло ДТП с участием двух иномарок. После лобового столкновения в одном из автомобилей зажало женщину. Также в ДТП пострадали пассажиры — все они были доставлены в больницу для уточнения травм. 

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служба 112
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КОММЕНТАРИИ (17)

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11 янв 2020 в 11:42

... сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.
Что там разбираться. Классика жанра - колея, гололед, порыв бокового ветра со стороны водохранилища, разворот, выброс на встречку. Виновных в мэрии искать надо.

123
11 янв 2020 в 11:49

Chery- не Тойота, а отдельная марка. Тойоту смяло, т.к прули все мягкие, деланые на несколько раз как попало лишь бы дешевле, когда их запретят, они опасны...

11 янв 2020 в 11:48

Разные видел автомобили, но вот Тойота Chery ещё не встречал)))