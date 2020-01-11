Автобус столкнулся с трамваем на Титова. Пока аварию оформляли, в тот же трамвай въехал другой автобус

Утром 11 января в Ленинском районе Новосибирска около дома по улице Титова, 93 водитель автобуса столкнулся с трамваем № 2. Пока сотрудники ДПС оформляли аварию, в тот же трамвай въехал ещё один автобус.
По словам аварийного комиссара, который работал на месте ДТП, в обеих авариях никто не пострадал.
— Водитель автобуса отвлекся от дороги и совершил столкновение с трамваем. Было это в 7:15. Пока сотрудники ДПС делали замеры, рейсовый автобус совершил столкновение с тем же трамваем, — описал ситуацию аварком.
В декабре под Новосибирском в Маслянинском районе автобус ПАЗ опрокинулся после столкновения с автомобилем «Жигули».