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Происшествия

Автобус столкнулся с трамваем на Титова. Пока аварию оформляли, в тот же трамвай въехал другой автобус

Между первым и вторым столкновением прошел час

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Первая авария произошла в 7 утра

Первая авария произошла в 7 утра

Утром 11 января в Ленинском районе Новосибирска около дома по улице Титова, 93 водитель автобуса столкнулся с трамваем № 2. Пока сотрудники ДПС оформляли аварию, в тот же трамвай въехал ещё один автобус. 

По словам аварийного комиссара, который работал на месте ДТП, в обеих авариях никто не пострадал. 

— Водитель автобуса отвлекся от дороги и совершил столкновение с трамваем. Было это в 7:15. Пока сотрудники ДПС делали замеры, рейсовый автобус совершил столкновение с тем же трамваем, — описал ситуацию аварком. 

Через час в этот же трамвай въехал ещё один автобус

Через час в этот же трамвай въехал ещё один автобус

В декабре под Новосибирском в Маслянинском районе автобус ПАЗ опрокинулся после столкновения с автомобилем «Жигули».

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дтпаваркомы
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КОММЕНТАРИИ (7)

Кекс
11 янв 2020 в 11:06

Понабрали малограмотных узбеков, им только ослами управлять

11 янв 2020 в 11:10

Как это никто не пострадал? А люди, которые ехали в этих трамвае и автобусах? Они должны были выходить, пересаживаться на что-то другое, дождавшись это другое на морозе, да и на работу опоздав. При том, что движение трамваем перекрыто. Возможно, никто не травмирован, но пострадал далеко не один человек!..

Фото пользователя
11 янв 2020 в 11:10

Дело не в узбеках, а в неграмотности. Причём начиная с автошкол, заканчиавая самой ГИБДД. Где-то между ними затесалась армия недоученных водятлов легковушек, ПАТП и прочих недодальноебоев.