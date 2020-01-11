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В Новосибирске молодая женщина в очках вышла из дома и пропала

Она не выходит на связь почти две недели

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Елена Константинова вышла из дома, с тех пор её никто не видел

Елена Константинова вышла из дома, с тех пор её никто не видел

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поиске 32-летней Елены Константиновой, которая пропала в Дзержинском районе в начале прошлой недели.

— 30 декабря 2019 года, ушла из дома по ул. Лазарева в Дзержинском районе города Новосибирска и до настоящего момента её местонахождение не установлено, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Из ориентировки следует, что Елена плотного телосложения, её рост около 155–160 сантиметров, каштановые волосы, удлинённое каре. Также она носит очки. Была одета в бежево-фиолетовую куртку с рисунком, черные штаны и синие сапоги-дутыши.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, сообщите в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк» 8–951–393–09–11.

1 января в Новосибирске пропал 19-летний Алексей Бочкарёв. Спустя несколько дней его нашли мёртвым на другом берегу Оби.

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Пропал человекпоисковый отрядволонтёры
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КОММЕНТАРИИ (7)

гость
11 янв 2020 в 01:46

Мой начальник в частном охранном предприятии не вернулся с отдыха.Говорил что 8 числа вернется.Надо его искать?Переживаю.

Гость
11 янв 2020 в 01:45

Наверно празднует до сих пор.

пенсионерка
11 янв 2020 в 01:44

Выглядит старше своих лет. Судя по тому, с какой задержкой начали искать и нет информации о заявителе, то выходит, что нет у нее мужа и детей. Печально. Можно только посочувствовать. В Союзе все-таки таких было мало.