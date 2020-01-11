В Новосибирске молодая женщина в очках вышла из дома и пропала

Елена Константинова вышла из дома, с тех пор её никто не видел

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поиске 32-летней Елены Константиновой, которая пропала в Дзержинском районе в начале прошлой недели.

— 30 декабря 2019 года, ушла из дома по ул. Лазарева в Дзержинском районе города Новосибирска и до настоящего момента её местонахождение не установлено, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Из ориентировки следует, что Елена плотного телосложения, её рост около 155–160 сантиметров, каштановые волосы, удлинённое каре. Также она носит очки. Была одета в бежево-фиолетовую куртку с рисунком, черные штаны и синие сапоги-дутыши.