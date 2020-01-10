За один день новосибирские спасатели помогли трём рыбакам, замерзающим на льду

— Утром в 09:35 поступило сообщение от очевидцев о том, что в двух километрах от берега на льду Новосибирского водохранилища в районе пляжа «Низкие берега» лежит рыбак в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был обнаружен спасателями и доставлен на берег в бессознательном состоянии. С признаками сильного переохлаждения и обморожениями конечностей пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В пятницу, 10 января, спасатели Новосибирской области трижды помогали любителям рыбалки, которые вышли на лёд водохранилища.

Второй инцидент произошёл неподалёку от острова Умовский в одном километре от берега. Третий — в трёх километрах от берега около села Бурмистрово. Оба рыбака выехали на лёд на снегоходах, которые вышли из строя.

— При температуре воздуха –22 градуса была реальная угроза получить обморожение. Незамедлительно на поиски людей отправились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Вскоре замерзающих рыбаков обнаружили и доставили на берег, помощь медиков им не потребовалась, — добавили в пресс-службе.



В начале недели спасатели помогли рыбаку, который увяз в глубоком сугробе.