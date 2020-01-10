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За один день новосибирские спасатели помогли трём рыбакам, замерзающим на льду

Одного из них отправили в больницу с обморожением

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В регионе запрещен выезд на лёд

В регионе запрещен выезд на лёд

В пятницу, 10 января, спасатели Новосибирской области трижды помогали любителям рыбалки, которые вышли на лёд водохранилища.

— Утром в 09:35 поступило сообщение от очевидцев о том, что в двух километрах от берега на льду Новосибирского водохранилища в районе пляжа «Низкие берега» лежит рыбак в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был обнаружен спасателями и доставлен на берег в бессознательном состоянии. С признаками сильного переохлаждения и обморожениями конечностей пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Второй инцидент произошёл неподалёку от острова Умовский в одном километре от берега. Третий — в трёх километрах от берега около села Бурмистрово. Оба рыбака выехали на лёд на снегоходах, которые вышли из строя.

— При температуре воздуха –22 градуса была реальная угроза получить обморожение. Незамедлительно на поиски людей отправились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Вскоре замерзающих рыбаков обнаружили и доставили на берег, помощь медиков им не потребовалась, — добавили в пресс-службе.

В начале недели спасатели помогли рыбаку, который увяз в глубоком сугробе.

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зимняя рыбалкамчс
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КОММЕНТАРИИ (6)

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10 янв 2020 в 23:21

Все что нужно знать о рыбыках. Пьяные, и рыбы нет. Вся рыбалка.

Студент
10 янв 2020 в 23:14

в своё время ёлка отморозила себе голову" . на рыбалке, сейчас Лонд Крузер купила в интернете пишет.

10 янв 2020 в 23:17

Пьяный рыбак - это не рыбак, а любитель порыбачить.