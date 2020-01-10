Сломили сопротивление: ХК «Сибирь» обыграл ярославский «Локомотив»

В пятницу, 10 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Локомотивом» из Ярославля со счётом 2:1.
Счёт игры в начале второго периода открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков. Однако меньше чем через минуту гости забросили ответную шайбу.
Исход игры решился в начале третьего периода, когда нападающий Дмитрий Комаров забросил второй гол в ворота ярославской команды.
Последнюю минуту матча «Локомотив» играл без вратаря, но это не помогло команде победить хоккеистов «Сибири».
Следующую игру новосибирцы проведут в понедельник, 13 января, против команды «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.
Прошлый матч против екатеринбургского «Автомобилиста» закончился победой «Сибири».