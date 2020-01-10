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Сломили сопротивление: ХК «Сибирь» обыграл ярославский «Локомотив»

Игра закончилась со счётом 2:1

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Новосибирцы прервали серию побед «Локомотива»

Новосибирцы прервали серию побед «Локомотива»

В пятницу, 10 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Локомотивом» из Ярославля со счётом 2:1.

Счёт игры в начале второго периода открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков. Однако меньше чем через минуту гости забросили ответную шайбу. 

Первую шайбу забили новосибирцы

Первую шайбу забили новосибирцы

Исход игры решился в начале третьего периода, когда нападающий Дмитрий Комаров забросил второй гол в ворота ярославской команды.

Ответный гол спустя минуту забили гости

Ответный гол спустя минуту забили гости

Последнюю минуту матча «Локомотив» играл без вратаря, но это не помогло команде победить хоккеистов «Сибири».

В начале третьего периода «Сибирь» снова стала лидером

В начале третьего периода «Сибирь» снова стала лидером

Следующую игру новосибирцы проведут в понедельник, 13 января, против команды «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.

Последнюю минуту гости играли без вратаря, но это им не помогло

Последнюю минуту гости играли без вратаря, но это им не помогло

На воротах «Сибири» стоял&nbsp;Харри Сятери

На воротах «Сибири» стоял Харри Сятери

Следующий матч состоится в понедельник против пекинской команды

Следующий матч состоится в понедельник против пекинской команды

Прошлый матч против екатеринбургского «Автомобилиста» закончился победой «Сибири».

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (13)

пенсионерка
10 янв 2020 в 22:22

Поздравляю хоккеистов. Но почему меня должны волновать победы миллионеров? Пенсия 9 с копейками и ни один их них мне не поможет.

10 янв 2020 в 22:32

Ржака и иже с ним, опять подгузники меняют. Ну никак девяточки ими любымые, не получается.