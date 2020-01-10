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Иномарка повисла на отбойнике Коммунального моста — растянулась длинная пробка

В аварии никто не пострадал

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«Хонда» пыталась уйти от столкновения с грузовиком

«Хонда» пыталась уйти от столкновения с грузовиком

Вечером в пятницу, 10 января, на Коммунальном мосту Новосибирска произошло ДТП, в результате которого иномарка повисла на отбойнике.

По сообщению очевидцев в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», при движении в сторону левого берега грузовик зажал «Хонду», из-за чего легковой автомобиль начал смещаться, пока не повис на разделителе.

В пресс-службе ГУ МВД информацию об аварии подтвердили, уточнив, что в ней никто не пострадал.

В результате ДТП движение по мосту в сторону левого берега оказалось затруднено.

Движение стоит в сторону левого берега

Движение стоит в сторону левого берега

Сегодня утром на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка из-за аварии на площади Лыщинского.

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дтпгигантские пробки
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КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
10 янв 2020 в 21:39

Вот видите, как работают отбойники.

Фото пользователя
10 янв 2020 в 21:39

Ой, какая жесть!

10 янв 2020 в 21:39

Вот затмение лунное на людей как влияет! Что будет при солнечном?!