Иномарка повисла на отбойнике Коммунального моста — растянулась длинная пробка

«Хонда» пыталась уйти от столкновения с грузовиком

По сообщению очевидцев в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», при движении в сторону левого берега грузовик зажал «Хонду», из-за чего легковой автомобиль начал смещаться, пока не повис на разделителе.

Вечером в пятницу, 10 января, на Коммунальном мосту Новосибирска произошло ДТП, в результате которого иномарка повисла на отбойнике.

В пресс-службе ГУ МВД информацию об аварии подтвердили, уточнив, что в ней никто не пострадал.

В результате ДТП движение по мосту в сторону левого берега оказалось затруднено.