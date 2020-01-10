Иномарка повисла на отбойнике Коммунального моста — растянулась длинная пробка

Вечером в пятницу, 10 января, на Коммунальном мосту Новосибирска произошло ДТП, в результате которого иномарка повисла на отбойнике.
По сообщению очевидцев в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», при движении в сторону левого берега грузовик зажал «Хонду», из-за чего легковой автомобиль начал смещаться, пока не повис на разделителе.
В пресс-службе ГУ МВД информацию об аварии подтвердили, уточнив, что в ней никто не пострадал.
В результате ДТП движение по мосту в сторону левого берега оказалось затруднено.
Сегодня утром на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка из-за аварии на площади Лыщинского.