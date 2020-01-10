Новосибирские следователи рассказали, какую травму получила провалившаяся в люк девочка

— Заельцовским межрайонным следственным отделом организовано проведение проверки по факту получения перелома ноги 7-летней девочкой при падении в колодец на улице Кропоткина. В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Сегодня днём в Заельцовском районе Новосибирска девочка провалилась в открытый люк возле мусорного бака у дома по адресу Кропоткина, 261/2.

Информация о том, что ребёнок провалился в открытый люк, поступила на пульт дежурного службы 112 в 16:42. В полиции уточнили, что девочка попала в больницу с травмой ноги.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!