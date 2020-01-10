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Происшествия

Новосибирские следователи рассказали, какую травму получила провалившаяся в люк девочка

По данному факту проводится проверка

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Девочка находится в больнице

Девочка находится в больнице

Сегодня днём в Заельцовском районе Новосибирска девочка провалилась в открытый люк возле мусорного бака у дома по адресу Кропоткина, 261/2.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом организовано проведение проверки по факту получения перелома ноги 7-летней девочкой при падении в колодец на улице Кропоткина. В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Информация о том, что ребёнок провалился в открытый люк, поступила на пульт дежурного службы 112 в 16:42. В полиции уточнили, что девочка попала в больницу с травмой ноги.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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канализационный люк
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КОММЕНТАРИИ (6)

Елена
10 янв 2020 в 21:14

Сколько ещё людей в люки должно провалиться, чтоб в нашей стране, что-нибудь измениться?

Фото пользователя
10 янв 2020 в 21:14

да пофиг.

Кэт
10 янв 2020 в 21:12

Куда город катится ? Ни кто не за что не отвечает ((