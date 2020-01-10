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Происшествия

В Заельцовском районе 9-летняя девочка провалилась в канализационный люк

Ребёнок сейчас находится в больнице

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У девочки травма ноги

У девочки травма ноги

Днём в пятницу, 10 января, в Заельцовском районе Новосибирска ребёнок провалился в открытый канализационный люк около дома по адресу Кропоткина, 261/2.

— Ребёнок, 9 лет, упал в люк возле мусорного бака, — такая информация поступила на пульт дежурного службы 112 в 16:42.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС также подтвердили информацию о падении ребёнка.

— Поступало сообщение от мамы. У девочки повреждение ноги. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, — рассказали в ведомстве.

Сейчас ребёнок находится в больнице.

По сообщению очевидцев в социальных сетях, люк был скрыт под толстым слоем снега.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Вчера стало известно о том, что умерла женщина, которая провалилась в яму с кипятком на улице Костычева в ноябре прошлого года.

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канализационный люк
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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
10 янв 2020 в 19:57

Крышка колодца в приемке чёрного металла?

10 янв 2020 в 19:58

Сколько можно уже не закрывать эти люки??? Уже сколько детей туда попадало? Куда Мэрия смотрит вообще?!

Фото пользователя
10 янв 2020 в 19:57

Суровые стартапы нынче у мамашек... Это вам не в автобусе без билета кататься, а потом на всю Ивановскую орать: "Ребёнказаморозили!"