В Заельцовском районе 9-летняя девочка провалилась в канализационный люк

— Поступало сообщение от мамы. У девочки повреждение ноги. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, — рассказали в ведомстве.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС также подтвердили информацию о падении ребёнка.

— Ребёнок, 9 лет, упал в люк возле мусорного бака, — такая информация поступила на пульт дежурного службы 112 в 16:42.

Днём в пятницу, 10 января, в Заельцовском районе Новосибирска ребёнок провалился в открытый канализационный люк около дома по адресу Кропоткина, 261/2.

Сейчас ребёнок находится в больнице.

По сообщению очевидцев в социальных сетях, люк был скрыт под толстым слоем снега.

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