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Происшествия Из аквапарка на скорой увезли подростка

Ловушка в аквапарке. Показываем опасное место, где застряла рука захлебнувшегося подростка

Журналист НГС нырнула под воду и посмотрела, как выглядит скамейка, между прутьями которой застрял мальчик

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Именно в этом месте и захлебнулся подросток. Посетители аквапарка только спустя несколько минут заметили, что мальчик застрял под водой

Именно в этом месте и захлебнулся подросток. Посетители аквапарка только спустя несколько минут заметили, что мальчик застрял под водой

Врачи продолжают бороться за жизнь 16-летнего подростка, который 8 января захлебнулся в аквапарке. Параллельно следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Вопросов к случившемуся немало. Один из основных — как мальчик умудрился застрять под водой? Корреспондент НГС побывала на месте инцидента и посмотрела, как выглядит злополучная лавочка, ставшая ловушкой для подростка. Это видео стоит посмотреть всем. 

Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду — и сам выбраться на поверхность уже не смог.

Все посетители до входа в аквапарк оставляют расписки о том, что обязуются соблюдать все правила поведения в воде. За детей документ заполняют родители

Все посетители до входа в аквапарк оставляют расписки о том, что обязуются соблюдать все правила поведения в воде. За детей документ заполняют родители

Место, которое выбрал для ныряния подросток, называется «Пролив водного аттракциона "Медленная река"». Но посетители зовут его чаще «джакузи». Здесь мощно бурлит вода и очень сильное течение, так что народное название вполне оправдано.

Рядом со спуском в пролив стоит табличка, что нырять здесь запрещено. На столбах также есть предупреждения. При этом аттракцион попадает в поле зрения спасателей в красных футболках — они постоянно ходят туда-сюда вокруг по дорожкам.

Рядом со спуском в пролив стоит табличка, что нырять здесь запрещено

Рядом со спуском в пролив стоит табличка, что нырять здесь запрещено

Чтобы посетители могли спокойно отдохнуть, по периметру пролива расположена лавочка из труб. Именно она и стала ловушкой для подростка. Увидеть её сверху очень трудно. К сожалению, между трубами можно легко просунуть руку, если захотеть. Как сверху, так и сбоку. Но это делать также запрещено — предупреждение прописано на табличках столбов.

Между трубами запрещено просовывать руки и ноги — все правила пользования аттракционом прописаны на табличках на столбах

Между трубами запрещено просовывать руки и ноги — все правила пользования аттракционом прописаны на табличках на столбах

Место, где произошла трагедия, находится в очень бурном потоке. Опуститься до дна, не используя трубы лавочки, просто невозможно. А это делать, напомним, здесь категорически запрещено, как и погружаться под воду, то есть нырять.

Корреспондент НГС, для того чтобы снять лавочку, опускалась под воду строго под присмотром спасателей

Корреспондент НГС, для того чтобы снять лавочку, опускалась под воду строго под присмотром спасателей

По словам спасателей, рука подростка застряла между трубами у самого дна. При этом на лице у мальчика были плавательные очки. Очевидец, который помогал вытаскивать ребёнка, добавил, что трое мужчин не могли около четырёх минут высвободить кисть ребёнка.

До приезда врачей скорой помощи два фельдшера аквапарка пытались реанимировать подростка. Прибывшие медики диагностировали у него клиническую смерть, но смогли запустить его сердце и дыхание.

Так выглядят трубы лавочки под водой. Именно здесь застряла рука подростка

Так выглядят трубы лавочки под водой. Именно здесь застряла рука подростка

Сейчас мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. В эту пятницу, по словам врачей, его состояние ухудшилось. Следователи возбудили уголовное дело. Опасную лавочку проверят, но в аквапарке уверяют, что все конструкции и аттракционы сделаны по ГОСТу и имеют все необходимые сертификаты.

В аквапарке говорят, что оказывают помощь семье — все посетители застрахованы

В аквапарке говорят, что оказывают помощь семье — все посетители застрахованы

Вы были очевидцем происшествия? Знаете пострадавшего молодого человека? Вам известны дополнительные подробности случившегося? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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аквапарк
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КОММЕНТАРИИ (44)

Душитель
11 янв 2020 в 11:52

Формально — всё кристально чисто. Госту соответствует, таблички повесили. Но по-человечески — это огромная ошибка проектирования. Руководство должно понести за это ответственность. Миллионные выплаты родителям, плюс огромный штраф. И чтобы не разориться в будущем, руководство вынуждено будет сделать аквапарк по-настоящему безопасным.

гость
11 янв 2020 в 11:51

наши детские кроватки сделаны так, чтобы коленка ребенка четко застревала и приходилось малышу терпеть боль а родителям ломать эти чертовы деревяшки, ступеньки на горках сделаны так чтобы дети головы туда засовывали, застревали там и задыхались. вот идеально так, с точностью до миллиметра, ни меньше ни больше. Сделали бы меньше - не пролезли бы, больше - не застряли бы. Делают так, чтобы непременно пришла беда, и она приходит. Головой думать надо проектировщикам доморощенным.

11 янв 2020 в 11:46

Подросток нарушил правила. Расходимся.