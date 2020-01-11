Ловушка в аквапарке. Показываем опасное место, где застряла рука захлебнувшегося подростка

Именно в этом месте и захлебнулся подросток. Посетители аквапарка только спустя несколько минут заметили, что мальчик застрял под водой Фото: Густаво Зырянов

Врачи продолжают бороться за жизнь 16-летнего подростка, который 8 января захлебнулся в аквапарке. Параллельно следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Вопросов к случившемуся немало. Один из основных — как мальчик умудрился застрять под водой? Корреспондент НГС побывала на месте инцидента и посмотрела, как выглядит злополучная лавочка, ставшая ловушкой для подростка. Это видео стоит посмотреть всем.

Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду — и сам выбраться на поверхность уже не смог.

Все посетители до входа в аквапарк оставляют расписки о том, что обязуются соблюдать все правила поведения в воде. За детей документ заполняют родители Фото: Густаво Зырянов

Место, которое выбрал для ныряния подросток, называется «Пролив водного аттракциона "Медленная река"». Но посетители зовут его чаще «джакузи». Здесь мощно бурлит вода и очень сильное течение, так что народное название вполне оправдано.

Рядом со спуском в пролив стоит табличка, что нырять здесь запрещено. На столбах также есть предупреждения. При этом аттракцион попадает в поле зрения спасателей в красных футболках — они постоянно ходят туда-сюда вокруг по дорожкам.

Рядом со спуском в пролив стоит табличка, что нырять здесь запрещено Фото: Густаво Зырянов

Чтобы посетители могли спокойно отдохнуть, по периметру пролива расположена лавочка из труб. Именно она и стала ловушкой для подростка. Увидеть её сверху очень трудно. К сожалению, между трубами можно легко просунуть руку, если захотеть. Как сверху, так и сбоку. Но это делать также запрещено — предупреждение прописано на табличках столбов.

Между трубами запрещено просовывать руки и ноги — все правила пользования аттракционом прописаны на табличках на столбах Фото: Густаво Зырянов

Место, где произошла трагедия, находится в очень бурном потоке. Опуститься до дна, не используя трубы лавочки, просто невозможно. А это делать, напомним, здесь категорически запрещено, как и погружаться под воду, то есть нырять.

Корреспондент НГС, для того чтобы снять лавочку, опускалась под воду строго под присмотром спасателей Фото: Густаво Зырянов

По словам спасателей, рука подростка застряла между трубами у самого дна. При этом на лице у мальчика были плавательные очки. Очевидец, который помогал вытаскивать ребёнка, добавил, что трое мужчин не могли около четырёх минут высвободить кисть ребёнка.

До приезда врачей скорой помощи два фельдшера аквапарка пытались реанимировать подростка. Прибывшие медики диагностировали у него клиническую смерть, но смогли запустить его сердце и дыхание.

Так выглядят трубы лавочки под водой. Именно здесь застряла рука подростка Фото: Густаво Зырянов

Сейчас мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. В эту пятницу, по словам врачей, его состояние ухудшилось. Следователи возбудили уголовное дело. Опасную лавочку проверят, но в аквапарке уверяют, что все конструкции и аттракционы сделаны по ГОСТу и имеют все необходимые сертификаты.

В аквапарке говорят, что оказывают помощь семье — все посетители застрахованы Фото: Густаво Зырянов