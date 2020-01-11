Затулинский замес: газелист специально протаранил «Яндекс.Такси» — за ним гонялись 30 минут на трёх авто

Так выглядит перед машины «Яндекс.Такси» после двух ударов задом «Газели» Фото: Руслан Исаев

ДТП произошло в январские праздники на улице Петухова. Водитель «Газели» четыре раза врезался в «Яндекс.Такси» — из них два удара попали на видео. На кадрах видно, как его машина дважды сдаёт задом и таранит Hyundai Solaris с надписью «Вселенский угар» на борту и логотипом такси. Свидетели происшествия рассказали, что пьяный газелист полчаса гонял по Затулинке, пытаясь скрыться от трех преследовавших его машин. В это время в машине находился маленький ребёнок.

Сухая сводка о ДТП, которое случилось после новогодней ночи на Затулинке, рассказывает о том, что конфликт двух водителей начался 1 января в 13:40, когда 40-летний водитель «Газели» въехал в заднюю часть «Хёндай Солярис» у дома по улице Петухова, 34. После словесной перепалки водитель «Газели» сел за руль, объехал «Солярис» и умышленно наехал на переднюю часть машины задней частью своего автомобиля. После этого он пытался скрыться, но был задержан на пересечении улиц Петухова и Громова очевидцами происшествия и сотрудниками Госавтоинспекции.



Видео с места происшествия, которое в редакцию прислал читатель, оказалось гораздо эмоциональней. На нём под отборный мат оператора снято, как «Газель» таранит дважды машину с логотипом «Яндекс.Такси», а затем свидетели происшествия ругаются с водителем и его спутницей. Запись сделал сам водитель такси Руслан Исаев — в момент тарана его не было за рулём, он вышел, чтобы снять на видео доказательство того, что газелист делает это специально. Мужчина извинился за маты, потому что в момент происшествия его захлестнули эмоции.

Обычно Руслан Исаев занимается междугородным трансфером, но на праздники решил немного подработать в «Яндекс.Такси».

— Я сам был в шоке, — рассказывает мужчина. — Работал в ночь, нормально проездил и 1 января не ожидал ничего такого. Я думал, все спят в это время. Время-то было час дня. Я ехал впереди «Газели» и даже не видел его до удара. Начал поворачивать налево, заранее притормаживать, и я уже почти повернул в этот двор и — удар в зад. Я вышел посмотреть, какие у меня повреждения. Даже не подумал, что они пьяные. Один мужчина вышел более-менее адекватный, но он не был за рулем. Потом вышла женщина и ребенок маленький. Получается, там были двое мужчин, женщина и маленький ребенок.

Я начал ему говорить, что при любых обстоятельствах он виноват. Позвонил своему руководству, а они сказали — подожди, не вызывай гаишников, может, так решим, зачем человеку портить жизнь. А он подумал, что я в полицию. И слово за слово, начал оскорблять меня по национальному признаку. Я русский, просто у меня тёмный цвет кожи от отца. Мне сказали ни в коем случае не лезть в конфликт, а подождать начальство из автопарка «Алпеко». А он, видимо, хотел уехать, но не знаю, что ему в голову взбрело — начал таранить, просто бить тачку. Говорил: «Я хочу вас проучить». Всего было 4 удара: первый раз в зад, потом, задом разворачиваясь, в бочину и потом 2 раза в морду.

ДТП с погоней случилось на Затулинке после новогодней ночи Фото: Скриншот «АСТ-54»

По словам водителя «Яндекс.Такси», все люди из «Газели» были очень пьяные и в неадекватном состоянии — они кидались на прохожих, которые просто стояли рядом и смотрели.

— Когда приехало моё руководство, водитель «Газели» побежал в машину и минут 30–40 уходил от погони. По всему Кировскому району катались за ним на трех автомобилях. И в тот момент, когда его зажали на перекрестке, он остановился, и тут как раз гаишники подъехали. Его забрали, повязали и повезли «Газель» на место аварии. И он до самого последнего не признавал вину, — описывает Руслан Исаев.

Один из очевидцев аварии написал в соцсетях, что погоня была лютая — по встречке и на все красные сигналы. В момент всех этих приключений, включая погоню, в салоне «Газели» находилась женщина с ребенком лет 4–5.

Конфликт разгорелся после того, как «Газель» въехала в зад такси Фото: Руслан Исаев

Инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков рассказал, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, поэтому на него составили административный протокол по статье 12.26 часть 1 (грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением автомобильных прав на срок от 1,5 до 2 лет). Еще один протокол водитель получил за то, что уехал с места происшествия — статья 12.27 часть 2 предполагает лишение прав от года до полутора или арест до пятнадцати суток. Водитель «Хендай Солярис» также написал заявление о причинении умышленного вреда имуществу — по статье 167 УК РФ.

— Спустя ровно сутки меня вызвали на суд. Ему дали сутки ареста. И всё, — говорит Руслан Исаев. — Даже прав не лишат, потому что вроде как у него уже нет прав. Ему не дали ни штрафа, ничего. Мы (с представителями автопарка. — Прим. ред.) написали заявление на уголовную ответственность за умышленную порчу имущества (пока рассматривали только дело о ДТП. — Прим. ред.).