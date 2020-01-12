Новосибирцу запретили заряжать электрокары на подземной парковке — он спустил розетку с седьмого этажа

Владелец электромобиля Nissan Leaf Мирон Медведев пытается добиться права заряжать свою машину на подземной парковке Фото: Мирон Медведев

Новосибирский частный предприниматель Мирон Медведев развернул борьбу за право установить розетку на подземной автопарковке своего дома — он хочет с её помощью заряжать два электромобиля Nissan Leaf.

Как рассказал Мирон корреспонденту НГС, изначально в УК «Союз», которая обслуживает дом на улице Кошурникова, 22/6, сделать это ему разрешили. Выделили электрика, тот объяснил, что надо приобрести, после чего у владельца электромобилей появилась своя розетка для зарядки машин — своей и супруги.

— Год и три месяца мы заряжались — проблем не было. Но были соседи, кто выступал против этого. Сначала они думали, что мы заряжаемся без счётчика и за нас платит весь дом. Но я им показал счётчик и объяснил, что оплачиваю электроэнергию индивидуально. И вот в сентябре 2019 года эти соседи придумали, что у нас нет проекта на розетку, и добились, чтобы нам её отключили. Они пригрозили руководству управляющей компании, что будут писать жалобу в МЧС, — объяснил корреспонденту НГС Мирон Медведев.



Позиция управляющей компании Как пояснили в УК «Союз», они убрали розетку, так как не были соблюдены все моменты, необходимые для разрешения установки на парковке розетки. — Розетки там вообще изначально не были предусмотрены застройщиком. В данном случае не было проекта и были собственники, которые выступили против. Если будет проект и согласие собственников, то мы не будем препятствовать установке, — заметила корреспонденту НГС инженер УК «Союз» Елена Ладзина. После запрета Мирон Медведев пошёл по длинному пути официального согласования: начал собирать у жильцов дома согласие на получение в личное распоряжение электромощностей здания. Для принятия положительного решения, заметил Мирон, ему требуется до конца января собрать согласие большинства жильцов дома. Пока автомобили Мирон заряжает через домашнюю розетку, выведя переноску на улицу с 7-го этажа.



Пока процесс подзарядки выглядит так: провод спускается с 7-го этажа и подключён к домашней розетке Фото: Мирон Медведев

Мнение противников — Противники установки розетки на парковочном месте нам говорят, чтобы мы или продали наши электромобили и купили обычные, или продали парковку и купили гараж. Изначально, когда на нас один жалобу написал, он указал, что у нас 9 электромобилей и что с ними связана какая-то коммерческая деятельность. «Но это же неправда», — заметил я ему. А он: «Что, мне разбираться? Пусть они там разберутся и мне доложат», — рассказал владелец электромобилей.



Корреспондент НГС разыскал одну из жительниц дома, которая категорически против электрозарядки автомобилей на подземной парковке. Женщина отказалась комментировать ситуацию, но при этом добавила, что считает такую зарядку опасной.

— Есть приказ МЧС от февраля 2013 года (свод правил пожарной безопасности. — Прим. ред.), который запрещает любую зарядку на подземных автопарковках. И управляющая компания отключила розетку данному товарищу. Наверное, не просто так, — заметила жительница.

Почему Мирон не откажется от электромобилей Менять свои электромобили на обычные Мирон уже не намерен. Говорит, даже в сибирских условиях эксплуатировать электромобиль выгоднее. Такой подержанный японский автомобиль — в семье Медведева машины 2014 года — стоит около 600–700 тысяч рублей. На электромобиль, уточнил мужчина, умельцы дополнительно устанавливают обогреватели батареи и салона, что позволяет машине работать без последствий и в сильные холода.

— Мы думали, что замёрзнет батарея, зимой автомобиль не сможет ездить, но оказалось всё не так... И вообще с такой машиной проблем гораздо меньше, чем с бензиновой. В бензиновой — двигатель, свечи, провода. Если бензиновая замёрзла, то её отогреть сложнее: надо вызывать специалистов с пушкой, а тут просто женским феном можно обойтись. Ну и до этого на два бензиновых автомобиля мы тратили в месяц 10 тысяч рублей только на бензин. А сейчас в месяц тратим на электричество для двух автомобилей всего 1000 рублей, — заметил мужчина.