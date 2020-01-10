Изящные лебеди-кликуны на незамерзающем озере в Алтайском крае попали на снимки новосибирского фотографа

Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов сделал серию впечатляющих снимков на незамерзающем озере Светлом в Алтайском крае, куда на зимовку слетается большое количество лебедей-кликунов.
По-другому это озеро ещё называют Лебединым, так же как и заказник, на территории которого оно расположено.
— Поездка на Лебединое озеро планировалась очень давно, но по разным причинам откладывалась. В этот раз всё получилось. Поразило количество туристов, приезжающих посмотреть на это чудо, во время нашего пребывания на озере прибыло четыре автобуса с людьми — нескончаемый поток. Если кто-то из читателей решит туда поехать, то рекомендую делать это в будний день, — сообщил корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.
В России существует всего два заказника, где зимуют лебеди-кликуны, — в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края на озере Светлом.
Не замерзает Лебединое озеро из-за множества термальных источников на его дне. Во время зимовки на этом озере останавливаются около 500 особей лебедя-кликуна, уточнил Алексей Парфёнов.
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