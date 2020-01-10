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Изящные лебеди-кликуны на незамерзающем озере в Алтайском крае попали на снимки новосибирского фотографа

Эти птицы каждый год слетаются туда на зимовку

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Фотограф Алексей Парфёнов побывал на Лебедином озере в новогодние каникулы, когда посмотреть на белоснежных птиц съехалось множество туристов

Фотограф Алексей Парфёнов побывал на Лебедином озере в новогодние каникулы, когда посмотреть на белоснежных птиц съехалось множество туристов

Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов сделал серию впечатляющих снимков на незамерзающем озере Светлом в Алтайском крае, куда на зимовку слетается большое количество лебедей-кликунов.

По-другому это озеро ещё называют Лебединым, так же как и заказник, на территории которого оно расположено.

— Поездка на Лебединое озеро планировалась очень давно, но по разным причинам откладывалась. В этот раз всё получилось. Поразило количество туристов, приезжающих посмотреть на это чудо, во время нашего пребывания на озере прибыло четыре автобуса с людьми — нескончаемый поток. Если кто-то из читателей решит туда поехать, то рекомендую делать это в будний день, — сообщил корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.

В России существует всего два заказника, где зимуют лебеди-кликуны, — в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края на озере Светлом.

Не замерзает Лебединое озеро из-за множества термальных источников на его дне. Во время зимовки на этом озере останавливаются около 500 особей лебедя-кликуна, уточнил Алексей Парфёнов.

Озеро Светлое находится в Советском районе Алтайского края к югу от села Урожайное

Озеро Светлое находится в Советском районе Алтайского края к югу от села Урожайное

Также это озеро называют Лебединым<br>

Также это озеро называют Лебединым

Это одно из двух мест в России, где зимуют лебеди-кликуны

Это одно из двух мест в России, где зимуют лебеди-кликуны

Из-за тёплых ключей, бьющих со дна, озеро Светлое не замерзает даже в морозы

Из-за тёплых ключей, бьющих со дна, озеро Светлое не замерзает даже в морозы

Кадры с лебедями получаются очень эффектными

Кадры с лебедями получаются очень эффектными

Ранее НГС рассказывал о новосибирце Андрее Полякове, который придумал себе необычное хобби: вот уже несколько лет он фотографирует воробьёв

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новосибирский фотограф
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КОММЕНТАРИИ (18)

Царь просто Царь
10 янв 2020 в 17:24

Это еще и очень вкусная птица . Царская еда . Хорошо что в России не везде запрещена охота на них и можно легально его покушать.

пенсионерка
10 янв 2020 в 17:22

У меня около дачи есть озеро, туда каждый год прилетают лебеди-кликуны, фотографирую их на ФЭД, а потом распечатываю. Даже фотоальбом для этого специальный есть.

людмила
10 янв 2020 в 17:27

Эка невидаль, по-моему, только ленивый не был на этом озере, а фотограф какой-то решил сделать сенсацию, у меня тоже есть фото с этого озера, но я на НГС с ними не лезу