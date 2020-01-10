Изящные лебеди-кликуны на незамерзающем озере в Алтайском крае попали на снимки новосибирского фотографа

Фотограф Алексей Парфёнов побывал на Лебедином озере в новогодние каникулы, когда посмотреть на белоснежных птиц съехалось множество туристов

Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов сделал серию впечатляющих снимков на незамерзающем озере Светлом в Алтайском крае, куда на зимовку слетается большое количество лебедей-кликунов.



По-другому это озеро ещё называют Лебединым, так же как и заказник, на территории которого оно расположено.



— Поездка на Лебединое озеро планировалась очень давно, но по разным причинам откладывалась. В этот раз всё получилось. Поразило количество туристов, приезжающих посмотреть на это чудо, во время нашего пребывания на озере прибыло четыре автобуса с людьми — нескончаемый поток. Если кто-то из читателей решит туда поехать, то рекомендую делать это в будний день, — сообщил корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.

