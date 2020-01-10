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Сибирячка продаёт бутылку советского вермута — она оценила её в сумму своей ипотеки

Мы спросили у эксперта, мог ли испортиться напиток, за который просят 3 миллиона

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За напиток с 36-летней историей автор объявления просит 3 миллиона рублей

За напиток с 36-летней историей автор объявления просит 3 миллиона рублей

Жительница Новосибирска выставила на продажу бутылку раритетного красного вермута — объявление появилось на сайте Avito в конце декабря. 

Что это за бутылка

Напиток был произведён на пиввинкомбинате «Новосибирский» в 1984 году, его крепость — 18%. «Цена со стоимостью посуды — 4 рубля 20 копеек», — значится на этикетке.

— Эту бутылку передал мне дедушка со словами: «На, отдашь своим внукам, они продадут». Я решила не дожидаться — пока у меня появятся внуки, эта бутылка куда-нибудь денется, поэтому продаю сейчас, — рассказала корреспонденту НГС автор объявления, назвавшаяся Мариной.

За 36 лет алкоголь никто так и не пробовал — бутылку с напитком она хранит в тёмном и прохладном месте.

Из чего сложилась цена

— Пить его страшно, но, может быть, есть особые ценители, коллекционеры, которые оценят такой напиток за 3 миллиона рублей, — добавила Марина. — С ценой всё просто: у нас ипотека в 3 миллиона и бутылка [стоит] 3 миллиона.

На бутылке сохранилась оригинальная советская этикетка

На бутылке сохранилась оригинальная советская этикетка

Можно ли его пить — мнение эксперта

По словам руководителя магазинов «Галерея вин» Вилора Коляды, если креплённые вина хранились при правильной температуре — 13–15 градусов, то они могли сохранить свои свойства. 

— Если же этот вермут хранили при комнатной температуре, то, скорее всего, он очень сильно изменился или даже испортился. Может идти дальнейшее окисление — в таком случае вино превращается в уксус, может измениться сама ароматическая композиция, — добавил он.

Вилор Коляда назвал советские вермуты «великолепными напитками», указав, в частности, на напитки Крымского винного завода, который вскоре свернул своё производство из-за выросших активов.

— Вермуты новосибирского производства изготавливались из итальянского концентрата. Оценить этот напиток я не могу — это не коллекционное вино, которое со временем стареет. Здесь что-то такое отдельное, что-то редко встречающееся, поэтому без комментариев, — сообщил эксперт.

В начале декабря новосибирец искал покупателя для старинного компаса с 300-летней историей, которым пользовались европейские мореходы.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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10 янв 2020 в 19:35

Интересно кроме мнения эксперта по винам услышать еще и мнение психиатра

10 янв 2020 в 19:33

Вместо 4 рублей 20 копеек готов дать 5 рублей за бутылку. 😁

Qwerty
10 янв 2020 в 19:33

Фигня этот ваш вермут. Ипотеку им не погасить. Придется идти на работу...