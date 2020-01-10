Экскурсия по новому Центру СПИД в Новосибирске — смотрим, где теперь принимают пациентов

9 января, в первый рабочий день 2020 года, новосибирский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом начал работать на новом месте Фото: Александр Ощепков

Новосибирский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом переехал на улицу Ольги Жилиной, 90А в здание гастроэнтерологической службы инфекционной больницы. Ежедневно Центр СПИД посещают от 200 до 300 пациентов. Ранее центр располагался в пятом корпусе инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных, но там было тесно. Летом пациенты жаловались, что стоят в процедурный кабинет по три часа, а некоторые даже теряли сознание в очередях. Сейчас здесь уже сделан косметический ремонт, а скоро в поликлинику закупят новую мебель.

У поликлиники Центра СПИД отдельный вход от гастроэнтерологической службы Фото: Александр Ощепков

В прежнем центре не было даже своего гардероба, пациенты не могли снять верхнюю одежду и носили её с собой.

— Теперь площадь увеличилась в три раза. Там было 360 квадратных метров, здесь 1170 квадратных метров. За последние два месяца мы сделали косметический ремонт, отмыли всё и переехали на каникулах. Мы планируем увеличить штат врачей. Сейчас работают 11 специалистов, в будущем появятся ещё два. Оптимально было бы, чтобы во взрослом отделении работали 15 врачей, — рассказала о планах развития центра главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Вскоре в Центр СПИД закупят новую мебель Фото: Александр Ощепков

После переезда Центр СПИД занял два этажа.

— Появился процедурный кабинет для маломобильных пациентов, тех, кто передвигается на коляске. Им не нужно подниматься на второй этаж, всё необходимое будет доступно на первом этаже. Таких пациентов приходит до пяти человек в день, — отметила Лариса Позднякова.

На новом месте регистратуру сделали просторной, пациенты могут сидеть на скамейках Фото: Александр Ощепков

Так выглядит процедурный кабинет после ремонта Фото: Александр Ощепков

Новосибирская область стремится к стратегии ВОЗ 90–90–90 — когда 90% населения протестировано на ВИЧ, далее 90% состоит на диспансерном учёте, 90% получают терапию и добились неопределяемой вирусной нагрузки.



— За прошлый год выявили почти 3200 новых случаев, но это меньше, чем годом ранее. Хотя обследовано было за год больше — сейчас обследовано 35% от всего населения Новосибирской области. Год назад эта цифра была 27%. Всего сегодня зарегистрированных лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в Новосибирской области почти 33 тысячи. Из них 23 тысячи на диспансерном наблюдении, более 20 тысяч получают антиретровирусную терапию.

Врачи отмечают, что новые кабинеты куда просторнее — в них комфортнее работать и принимать пациентов Фото: Александр Ощепков

В детском отделении пока идёт ремонт Фото: Александр Ощепков

В феврале откроется детское отделение. Сейчас детей и беременных женщин принимают по старому адресу на улице Семьи Шамшиных. В новом детском отделении будет отдельная регистратура.

В Новосибирской области живут 383 ребёнка с диагноз ВИЧ — все они получают терапию. — В 2019 году нам удалось снизить вертикальный путь передач от матери к ребёнку. Индикаторный показатель стоит 1,5%, а за прошедший год у нас всего 1,3%, хотя всегда держался на уровне 3,5%. Была проведена большая организационная работа, мы хорошо отработали с акушерами-гинекологами. Если пациентка — неважно по какому поводу — пришла в медицинское учреждение и выясняется, что она беременна и ВИЧ-инфицирована, то все данные передаются нам. Дальше мы привлекаем женщину в Центр СПИД, с ней работают психологи и социальные работники, если это нужно, и они получают терапию во время беременности и родов, также терапию получает ребёнок после рождения. Это в разы снижает риски, что новорожденный будет инфицирован, — отметила Лариса Позднякова.

Стены детского отделения разрисовали студенты-художники

Фото: Александр Ощепков