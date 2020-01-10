Студент получил от матери в наследство 300 тысяч долга — рассказываем, почему платить придётся

Молодому человеку нужно выплатить около 300 тысяч рублей Фото: Александр Ощепков

После смерти матери новосибирцу Кириллу Саенко перешла её задолженность за коммунальные услуги — молодой человек признаётся, что рассчитаться не просто. Рассказываем, почему молодому человеку придётся оплачивать этот долг и что делать, если вам также грозят чужие обязательства из-за наследства. Сколько и за что должен Кирилл Сейчас, по словам молодого человека, он должен заплатить СГК, «Новосибирскэнергосбыту» и ТСЖ «Созвездие» в сумме больше 292 тысяч рублей. Как рассказал корреспонденту НГС Кирилл Саенко, на 10 января он должен заплатить 125 674 рублей ТСЖ, 17 145 рублей за капитальный ремонт, 18 021 рубль за электроэнергию и 131 449 рублей СГК. Каждый день размер долга растет из-за пени.

— У меня стипендия 11 тысяч от колледжа, повышенная, 12 600 от ПФР по потере кормильца. Они хотят, чтобы я все деньги им отдал, или что? [Я позвонил в СГК, там сказали] «Я зафиксировала, что до 25 числа мы получим от вас 4 тысячи. В следующие месяцы ждем больше денег, чтобы долг не рос и гасился. Работу приставов это не остановит», — объясняет Саенко. Часть долга уже передали для взыскания в службу судебных приставов. Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, последний долг матери Саенко передали приставам в феврале 2019 года, однако, по словам Саенко, его не уведомляли о проведении судебного заседания. Всего в базе приставов на имя матери Саенко числится непогашенная задолженность в 148 847 рублей за коммунальные услуги и 39 543 рубля за кредит. Как наследнику отказаться от долга Как объясняет старший преподаватель отделения Юриспруденции Экономического факультета Новосибирского государственного университета Татьяна Мамонтова, согласно статье 1157 Гражданского кодекса РФ, у наследника есть право отказаться от наследства:

— Если человек не вступает в наследство, тогда он не отвечает ни по каким долгам. Если принимает, то, естественно, он выплачивает долги наследодателя. А если он примет долги и попытается избежать выплаты, то вопрос будет решаться в судебном порядке, — рассказывает Мамонтова. По словам юриста, чтобы отказаться от наследства, можно либо обратиться к любому нотариусу, либо, наоборот, никуда не обращаться в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. — Если через 6 месяцев человек не обратиться к нотариусу, он утрачивает свое право на наследство. Можно восстановить пропущенный 6-месячный срок при наличии уважительных причин. Уважительная причина — это только психическая или физическая невозможность [обратиться к нотариусу], — подчеркивает специалист. Почему Кирилл не отказался от наследства Саенко не стал отказываться от наследства потому что ему больше негде жить — от мамы молодому человеку достались две комнаты в коммунальной квартире:

— А бесплатное жилье от государства — пока бумаги сделаешь, пока очередь. Потом о тебе забудут. А если вспомнят, дадут квартиру в новых домах, которые уже разваливаются. Лучше со спокойной душой жить, где прожил всю жизнь, на что мама отдала всю себя, все здоровье, — говорит парень.

