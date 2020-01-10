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Число пострадавших в ДТП на Мочищенском шоссе, где погибла женщина, увеличилось до семи

Все пострадавшие получили травмы различной тяжести

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В ГИБДД сообщили о семерых пострадавших и об одной погибшей

В ГИБДД сообщили о семерых пострадавших и об одной погибшей

Число пострадавших в смертельной аварии на Мочищенском шоссе в Новосибирске увеличилось. Накануне сообщалось, что 9 января в ДТП с участием двух иномарок погибла женщина и пострадали 5 человек. Сегодня число пострадавших уточнили — их оказалось семеро.

По данным ГИБДД, авария произошла в 15:35.

— Водитель-женщина 1958 года рождения, двигаясь на автомобиле Honda Jazz по улице 1-е Мочищенское шоссе в сторону улицы Кедровой со стороны Красноярского шоссе, при неустановленных пока обстоятельствах не справилась с управлением транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением мужчины 1956 года рождения, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

По информации, поступившей в ГИБДД, водитель Honda погибла на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. 

Четыре её пассажирки в возрасте от 60 до 62 лет были госпитализированы с переломами различных частей тела.

Пострадал и водитель Volkswagen Tiguan — у него ушиб грудной клетки и кисти. 

Двое его пассажиров также получили травмы: у одного из них — ушибы, у второго — закрытый перелом плеча.

Напомним, вчера вечером легковой автомобиль и КАМАЗ сошлись в смертельном ДТП на трассе к17р в Ордынском районе Новосибирской области — один из водителей при невыясненных обстоятельствах также вылетел на встречную полосу

Этим же вечером в Заельцовском районе Новосибирска маршрутка № 25 столкнулась с Toyota Corolla — троих пострадавших, среди которых 5-летний ребёнок, увезли в больницу.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (15)

чирик куку
10 янв 2020 в 13:45

Ездить не умеют, недавно еду по трассе, скользко, все едут в районе 80, смотрю бессмертная на хонде фит всех вжих вжих, обгоняет, ну явно же от безграмотности и не понимания дорожной обстановки

Диванные войска
10 янв 2020 в 13:50

В таком возрасте дома сидеть надо

Фото пользователя
10 янв 2020 в 13:54

"при неустановленных пока обстоятельствах не справилась с управлением транспортного средства". да я вам сейчас установлю эти обстоятельства. Колея из-за нечищенных дорог. Эту машинку выкинет из нее раз два. в суд надо подавать на коммунальные службы.