10 января пятница
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 7/10
usd 61.23
eur 68.06
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 7/10
usd 61.23
eur 68.06

Все новости

Все новости
Город

Рядом с монументом на Народной решили поставить две огромные книги — показываем эскиз

Новые скульптуры могут появиться в сквере «Покорители атома»

537
5 Обсудить

Поделиться

Новые скульптуры дополнят существующий монумент

Новые скульптуры дополнят существующий монумент

В Новосибирске сделали эскизы для новых памятников, которые хотят поставить возле монумента «Покорителям атома» на Народной. 

— Это дополнение уже существующего монумента «Покорителям атома» в Калининском районе. Это [установка дополнений] — инициатива заявителя, и, собственно, любой элемент монументально-декоративного оформления, который у нас устанавливается в Новосибирске, — это как раз инициатива заявителя, и он сам находит средства, — рассказал секретарь художественного совета Иван Михеев.

Проект с дополнительными скульптурами предложил Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф. На улице Народной, 24 хотят поставить две гранитные скульптуры в виде книг и два пилона, посвящённых ветеранам атомной отрасли. Проект разработал архитектор Максим Салахов. 

Тексты, которые разместят на книгах, будут посвящены развитию атомной отрасли в Новосибирске и вкладу горожан в ликвидацию последствий катастрофы в Чернобыле.

На страницах Книги Памяти расскажут о новосибирцах, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

На страницах Книги Памяти расскажут о новосибирцах, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

— Это нужно, чтобы человек проникся и ему было понятней, что же это за монумент «Покорителям атома», и уже книги будут дополнять его. Пилоны Героям социалистического труда тоже будут дополнением. В сквере также будет 80-метровое панно, посвящённое покорению атома, — рассказал глава фонда Дмитрий Михеев.

Проект панно, которое упомянул Михеев, будет высотой в три метра, художественный совет Новосибирска утвердил его восемь месяцев назад. Оно также будет посвящено покорителям атома. Фонд получил грант на то, чтобы его установить.

С 9 по 22 января проект новых памятников будет проходить общественные обсуждения. В это время жители Новосибирска, общественные организации, эксперты и предприниматели могут направить свои замечания и предложения.

Эскизы новых скульптур разработал тот же архитектор, который спроектировал монумент «Покорителям атома»

Эскизы новых скульптур разработал тот же архитектор, который спроектировал монумент «Покорителям атома»

Сначала проект рассмотрят на общественных обсуждениях, уполномоченные органы мэрии выдадут документы о соответствии объекта необходимым нормам, после этого проект вынесут на художественный совет. Он учтёт те мнения, которые поступили во время обсуждения, замечания от структурных подразделений мэрии и вынесет своё решение, которое направят мэру. Если мэр согласует разрешение, то Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф сможет начать реализацию проекта.

— Процесс ещё только в начале пути, — уточнил Иван Михеев.

Композиция с пилонами будет 2,4 метра в высоту

Композиция с пилонами будет 2,4 метра в высоту

Средства на установку новых скульптур планируют привлечь за счёт грантов и благотворительных пожертвований. Как сообщил Дмитрий Михеев, закончить установку новых скульптур и благоустройство в сквере хотят до 2022 года.

Помимо установки новых скульптур, в сквере хотят провести работы по благоустройству

Помимо установки новых скульптур, в сквере хотят провести работы по благоустройству

Книги будут ниже человеческого роста

Книги будут ниже человеческого роста

Ранее в Новосибирске провели реконструкцию сквера Славы, работы в котором продолжатся и в этом году.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

ПамятникСкверКалининский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

пенсионерка
10 янв 2020 в 18:01

Очень приятно читать такие новости, ведь мой муж был ликвидатором ЧАЭС.

Фото пользователя
10 янв 2020 в 18:14

..."Часто говорили на серьёзных щах,
Тех, что уже шарят в этих вот вещах.
В тех лесах, где спрятаны сокровища.
Водятся ужасные чудовища"....(с)

Qwerty
10 янв 2020 в 18:15

Нужно больше памятников и монументов! Других проблем у нас нет. В Рашке все спокойно, зарплаты огромные, денег девать некуда...