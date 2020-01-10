Рядом с монументом на Народной решили поставить две огромные книги — показываем эскиз

Новые скульптуры дополнят существующий монумент Фото: novo-sibirsk.ru, Александр Ощепков

В Новосибирске сделали эскизы для новых памятников, которые хотят поставить возле монумента «Покорителям атома» на Народной. — Это дополнение уже существующего монумента «Покорителям атома» в Калининском районе. Это [установка дополнений] — инициатива заявителя, и, собственно, любой элемент монументально-декоративного оформления, который у нас устанавливается в Новосибирске, — это как раз инициатива заявителя, и он сам находит средства, — рассказал секретарь художественного совета Иван Михеев.

Проект с дополнительными скульптурами предложил Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф. На улице Народной, 24 хотят поставить две гранитные скульптуры в виде книг и два пилона, посвящённых ветеранам атомной отрасли. Проект разработал архитектор Максим Салахов. Тексты, которые разместят на книгах, будут посвящены развитию атомной отрасли в Новосибирске и вкладу горожан в ликвидацию последствий катастрофы в Чернобыле.

На страницах Книги Памяти расскажут о новосибирцах, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Фото: novo-sibirsk.ru

— Это нужно, чтобы человек проникся и ему было понятней, что же это за монумент «Покорителям атома», и уже книги будут дополнять его. Пилоны Героям социалистического труда тоже будут дополнением. В сквере также будет 80-метровое панно, посвящённое покорению атома, — рассказал глава фонда Дмитрий Михеев.

Проект панно, которое упомянул Михеев, будет высотой в три метра, художественный совет Новосибирска утвердил его восемь месяцев назад. Оно также будет посвящено покорителям атома. Фонд получил грант на то, чтобы его установить. С 9 по 22 января проект новых памятников будет проходить общественные обсуждения. В это время жители Новосибирска, общественные организации, эксперты и предприниматели могут направить свои замечания и предложения.



Эскизы новых скульптур разработал тот же архитектор, который спроектировал монумент «Покорителям атома» Фото: Александр Ощепков

Сначала проект рассмотрят на общественных обсуждениях, уполномоченные органы мэрии выдадут документы о соответствии объекта необходимым нормам, после этого проект вынесут на художественный совет. Он учтёт те мнения, которые поступили во время обсуждения, замечания от структурных подразделений мэрии и вынесет своё решение, которое направят мэру. Если мэр согласует разрешение, то Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф сможет начать реализацию проекта.

— Процесс ещё только в начале пути, — уточнил Иван Михеев.



Композиция с пилонами будет 2,4 метра в высоту Фото: novo-sibirsk.ru

Средства на установку новых скульптур планируют привлечь за счёт грантов и благотворительных пожертвований. Как сообщил Дмитрий Михеев, закончить установку новых скульптур и благоустройство в сквере хотят до 2022 года.



Помимо установки новых скульптур, в сквере хотят провести работы по благоустройству Фото: Александр Ощепков

Книги будут ниже человеческого роста Фото: novo-sibirsk.ru