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На «Почте России» объяснили, почему вызвали силовиков на конфликт из-за посылки с AliExpress

Мужчина утверждает, что хотел отказаться от посылки, но в «Почте России» с ним не согласны

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«Почта России» опровергла претензии новосибирца, вызвавшего сотрудников полиции в почтовое отделение

«Почта России» опровергла претензии новосибирца, вызвавшего сотрудников полиции в почтовое отделение

Конфликтную ситуацию с новосибирцем Григорием Худоноговым, решившим отказаться от получения посылки с «Алиэкспресс» на сумму 12 тысяч рублей, прокомментировала пресс-служба УФПС Новосибирской области АО «Почта России».

— Клиент, пришедший получать отправление, оформленное в одном китайском интернет-магазине, объяснил, что оплаченный им товар забирать не будет. При этом он потребовал от начальника отделения принять у него заявление на возврат денежных средств. Почтовый оператор, осуществляя пересылку товара, является лишь посредником между продавцом и покупателем, полномочия открывать спор и принимать заявления-претензии к третьему лицу либо организации не входят в компетенции сотрудников УФПС. Об этом начальник отделения уведомил клиента, — уточнили в пресс-службе.

По их словам, отказаться получать отправления можно двумя способами. В первом случае клиент в 30-дневный срок не приходит за ними, после чего отправления возвращают, во втором — пишет отказ от получения в свободной форме либо заполняя графы в бумажном извещении.

— При наличии такого письменного подтверждения посылку или мелкий пакет отправят обратно, не дожидаясь 30-дневного срока, — добавили в пресс-службе. — При этом сотрудники отделения могут отказать в принятии заявления, если его содержание не относится к сфере деятельности предприятия.

Вызов экипажа Росгвардии «Почта России» назвала «вынужденным», поскольку мужчина отказался покидать отделение после его закрытия в 19:00.

Как ранее пояснял Григорий Худоногов корреспонденту НГС, после того как он неоднократно получил отказ принять его заявление от операторов отделения, он вызвал полицию, которую прождал вплоть до закрытия. Услышав отказ мужчины покинуть закрывшееся отделение, сотрудники «Почты России» нажали на тревожную кнопку вызова охраны. Наряд полиции и экипаж «Росгвардии» приехали к почтовому отделению почти одновременно.

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«Почта России»конфликтвызов полиции
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КОММЕНТАРИИ (10)

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10 янв 2020 в 14:20

Любитель предъявлять претензии не по адресу)))

10 янв 2020 в 14:23

Чувак с почты деньги хотел стрясти получается. За свои неадекватные действия нужно ему выписать штраф или на 15 суток закрыть, дать время подумать над своим поведением.

10 янв 2020 в 14:22

Неадекват. Покупая на Али надо понимать, что возврат товара продавцу за свой счет может оказаться дороже самого товара. Пытаешься дешево купить там ты должен принимать на себя все риски. А эти понапокупают всякого шмурдяка на распродажах по кредитным карточкам, а потом только голову включают. И товар этот им был нафиг не нужен и кредитный лимит по карте надо восполнять. Вот такие шизо-истерики и случаются.
Пусть еще напишет в Спортлото...