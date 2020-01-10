Возле «Глобуса» построили элитный дом на 35 квартир: застройщик скрывает цены

На последнем этаже нового дома на Чаплыгина, 115 — двухуровневые квартиры Фото: Густаво Зырянов

На улице Чаплыгина, недалеко от театра «Глобус» в Новосибирске, достроили клубный дом.

По данным сайта мэрии, застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию 23 декабря 2019 года. Это 8-этажный дом с подземной парковкой. В нем всего 35 квартир — площадью от 52 до 250 кв. м, в части из них можно установить камин (для этого предусмотрены дымоходы). Высота потолков — 3–5 метров. На последних этажах есть двухуровневые квартиры, а на крыше дома — терраса для отдыха. В компании «СК-Инвест» отказались называть цены на квартиры в своём клубном доме, сообщив, что раскрывают их только на экскурсиях клиентам. Строители подтвердили, что в доме будет жить сам директор компании «СК-Инвест» Дмитрий Галитаров.



Директор «СК-Инвест» Дмитрий Галитаров решил сам поселиться в своём же доме Фото: Густаво Зырянов

Сейчас возле нового клубного дома старые частные дома и коттедж, обшарпанные трехэтажки и гаражи. Тем не менее строители уже реконструировали и благоустроили улицу Чаплыгина от Семьи Шамшиных до перекрестка с Каменской — положили новый асфальт, поставили фонари, высадили деревья, поменяли заборы у школы и детского сада, сделали возле них зелёные аллеи.



Новая аллея на Чаплыгина, которую сделал застройщик Фото: «СК-Инвест»

— С домом по Чаплыгина, 115 мы вели переговоры о выкупе, но не сошлись по цене. Часть гаражей мы выкупили и вывезли. Хозяев двух не можем найти. Мы за свой счет отреставрировали старый дом на Чаплыгина, 119А и способствовали тому, чтобы в очереди подвинули дом 117А — его будут реставрировать власти в следующем году, — рассказал Ренат Рахматулин, специалист отдела продаж «СК-Инвест».



Дому сделали ночную подсветку Фото: чаплыгина115.рф

Не исключено, что скоро в том же квартале, что и новый дом на Чаплыгина, вырастет ещё одна высотка. Она может появиться на месте уничтоженного дома-коммуны рядом с памятником архитектуры — домом «Союззолото».

Сейчас в центре Новосибирска строится во дворах рядом с Красным проспектом клубный дом в форме ракушки — его застройщик пообещал отремонтировать соседнюю улицу и фасад штаба Минобороны.

