Он вернулся: на здании в центре Новосибирска засветился новый логотип НГС

Новый логотип НГС стал легче и современней — он полностью изготовлен из led-панелей

В Новосибирске на офисном здании на Ленина, 12 появился новый логотип сайта НГС — старый сняли в конце августа после многолетней эксплуатации.

Вывеску длиной 8,9 метра и высотой почти 1,5 метра изготовили из led-панелей и доставили в Новосибирск в декабре.



— Сейчас монтажные работы уже завершены, конструкция полностью сварена, коммутация подключена, но ещё около двух недель уйдёт на тест. Пока на здании можно периодически видеть альпинистов, они работают не каждый день, многое зависит от погоды — если на улице метель, то работы не ведутся, — пояснил системный администратор НГС Руслан Полтавский.

