Он вернулся: на здании в центре Новосибирска засветился новый логотип НГС

В Новосибирске на офисном здании на Ленина, 12 появился новый логотип сайта НГС — старый сняли в конце августа после многолетней эксплуатации.
Вывеску длиной 8,9 метра и высотой почти 1,5 метра изготовили из led-панелей и доставили в Новосибирск в декабре.
— Сейчас монтажные работы уже завершены, конструкция полностью сварена, коммутация подключена, но ещё около двух недель уйдёт на тест. Пока на здании можно периодически видеть альпинистов, они работают не каждый день, многое зависит от погоды — если на улице метель, то работы не ведутся, — пояснил системный администратор НГС Руслан Полтавский.
Цвет вывески пока утверждается. Сейчас логотип светится синим, но его могут сменить на белый — ещё один фирменный цвет НГС.
— На прошлой вывеске во время праздников мы запускали анимацию. Например, у нас появлялся Дед Мороз на Новый год или танки ко Дню защитника Отечества. Всё это мы хотим сохранить и в этом логотипе, для этого мы подключим дизайнеров и баннермейкеров, которые отрисуют анимацию. Полностью логотип запустят чуть позднее, — добавил Руслан Полтавский.
Прежняя вывеска НГС, украшавшая здание в центре города, была демонтирована после смены дизайна сайта, а также из-за периодически выходивших из строя светодиодов.