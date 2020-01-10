Аквапарк пообещал помочь семье захлебнувшегося подростка — мальчику становится всё хуже

Сегодня в аквапарке «Аквамир» прокомментировали произошедший инцидент Фото: Александр Ощепков

Представители новосибирского аквапарка «Аквамир» прокомментировали ситуацию с пострадавшим подростком: в компании сообщили, что все гости и ответственность за ущерб аквапарка застрахованы. — Наш комплекс обустроен по всем ГОСТам и национальным стандартам Российской Федерации, аттракционы все у нас сертифицированы и высшего уровня безопасности. Что касается инцидента, который произошёл восьмого числа, то благодаря действиям сотрудников нашего аквапарка, инструкторов и медицинского персонала, которые прошли подготовку, именно благодаря их действиям удалось оперативно оказать помощь. Скорая прибыла в течение 6 минут, — рассказали корреспонденту НГС в аквапарке.



В учреждении добавили, что к ним не поступали жалобы от посетителей на место, где произошёл инцидент.

— Сейчас усилим меры по контролю соблюдения правил безопасности на воде посетителями аквапарка. Ответственность аквапарка застрахована, и все посетители, гости, которые посещают аквапарк, застрахованы. И мы сделаем всё необходимое для поддержания семьи и восстановления здоровья [пострадавшего подростка], — добавили в аквапарке.

16-летний подросток захлебнулся в аквапарке 8 января. Его рука застряла между железных труб и не позволила подняться над водой. У захлебнувшегося мальчика врачи на месте инцидента диагностировали клиническую смерть, но при этом им удалось восстановить сердцебиение и дыхание. Его состояние до сих пор оценивается как крайней степени тяжести. Сегодня оказалось, что его состояние ухудшилось. — Он находится в реанимации. В больнице сказали, что наблюдается отрицательная динамика, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.