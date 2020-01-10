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Происшествия Из аквапарка на скорой увезли подростка

Аквапарк пообещал помочь семье захлебнувшегося подростка — мальчику становится всё хуже

В аквапарке утверждают, что аттракцион полностью безопасен

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Сегодня в аквапарке «Аквамир» прокомментировали произошедший инцидент

Сегодня в аквапарке «Аквамир» прокомментировали произошедший инцидент

Представители новосибирского аквапарка «Аквамир» прокомментировали ситуацию с пострадавшим подростком: в компании сообщили, что все гости и ответственность за ущерб аквапарка застрахованы.

— Наш комплекс обустроен по всем ГОСТам и национальным стандартам Российской Федерации, аттракционы все у нас сертифицированы и высшего уровня безопасности. Что касается инцидента, который произошёл восьмого числа, то благодаря действиям сотрудников нашего аквапарка, инструкторов и медицинского персонала, которые прошли подготовку, именно благодаря их действиям удалось оперативно оказать помощь. Скорая прибыла в течение 6 минут, — рассказали корреспонденту НГС в аквапарке.

В учреждении добавили, что к ним не поступали жалобы от посетителей на место, где произошёл инцидент. 

— Сейчас усилим меры по контролю соблюдения правил безопасности на воде посетителями аквапарка. Ответственность аквапарка застрахована, и все посетители, гости, которые посещают аквапарк, застрахованы. И мы сделаем всё необходимое для поддержания семьи и восстановления здоровья [пострадавшего подростка], — добавили в аквапарке.

16-летний подросток захлебнулся в аквапарке 8 января. Его рука застряла между железных труб и не позволила подняться над водой. У захлебнувшегося мальчика врачи на месте инцидента диагностировали клиническую смерть, но при этом им удалось восстановить сердцебиение и дыхание. Его состояние до сих пор оценивается как крайней степени тяжести. Сегодня оказалось, что его состояние ухудшилось.

— Он находится в реанимации. В больнице сказали, что наблюдается отрицательная динамика, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

Сейчас следователи проводят расследование инцидента — уже возбуждено уголовное дело.

Вы были очевидцем происшествия? Знаете пострадавшего молодого человека? Вам известны дополнительные подробности случившегося? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

После того как инцидент произошел в аквапарке, в соцсетях стала распространяться информация, что в джакузи утонул мужчина — якобы он нырнул, зацепился за металлический элемент, не смог выбраться на поверхность и захлебнулся, но позже оказалось, что пострадавший — подросток. Знакомая семьи рассказала, что мальчик приехал в аквапарк из Кемерово отдыхать с родителями.

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КОММЕНТАРИИ (55)

Гость
10 янв 2020 в 12:54

Значит высшая степень безопасности, но рука или нога могут так застрять, что можно захлебнуться?
Я всегда считал, что высшая степень безопасности, это когда невозможны никакие травмы.Ни из-за острых углов, ни из за труб, ни из за горок.А раз между труб смогла застрять рука 16ти летнего подростка, то о какой безопасности они говорят?

Гость
10 янв 2020 в 12:53

Когда в реанимации ставят оценку состояния "КРАЙНЕЙ тяжести", то шансов на выход из него практически равен чуду. Чудеса бывают редко. Обычно статус для реанимации "состояние тяжёлое". Очень жаль мальчика, соболезную родным, страшный случай.

Ванятка
10 янв 2020 в 12:53

Показали бы фото, чтоб понять куда что сувать и не сувать. Как там могла рука оказаться?