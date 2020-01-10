У ФК «Новосибирск» появился новый главный тренер — прежде он возглавлял закрытую «Сибирь»

Футбольный клуб «Новосибирск» объявил о назначении нового главного тренера: им стал Сергей Кирсанов, который прежде тренировал игроков уже не существующего ФК «Сибирь».
— Решением учредителя ФК «Новосибирск» в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области на должность главного тренера клуба назначен Сергей Станиславович Кирсанов. Контракт заключён до конца сезона 2019/2020, — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
В пресс-службе уточнили, что под руководством Сергея Кирсанова футболисты «Новосибирска» начнут подготовку к весенней части первенства с 16 января 2020 года. На следующей неделе запланирована встреча нового главного тренера с болельщиками «Новосибирска».
Ранее пост главного тренера ФК «Новосибирск» занимал Игорь Чугайнов. В декабре 2019 года он ушёл в отставку. Ещё до официального сообщения о его уходе появились слухи, что на место главного тренера футбольного клуба претендует Сергей Кирсанов. Это вызвало опасения болельщиков, которые написали открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой проследить за конкурсом на пост нового главного тренера.