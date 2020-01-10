У ФК «Новосибирск» появился новый главный тренер — прежде он возглавлял закрытую «Сибирь»

Футбольный клуб «Новосибирск» объявил о назначении нового главного тренера: им стал Сергей Кирсанов, который прежде тренировал игроков уже не существующего ФК «Сибирь».

— Решением учредителя ФК «Новосибирск» в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области на должность главного тренера клуба назначен Сергей Станиславович Кирсанов. Контракт заключён до конца сезона 2019/2020, — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В пресс-службе уточнили, что под руководством Сергея Кирсанова футболисты «Новосибирска» начнут подготовку к весенней части первенства с 16 января 2020 года. На следующей неделе запланирована встреча нового главного тренера с болельщиками «Новосибирска».

