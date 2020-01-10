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У ФК «Новосибирск» появился новый главный тренер — прежде он возглавлял закрытую «Сибирь»

К работе со спортсменами он приступит на следующей неделе

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Пост главного тренера «Новосибирска» занял Сергей Кирсанов

Пост главного тренера «Новосибирска» занял Сергей Кирсанов

Футбольный клуб «Новосибирск» объявил о назначении нового главного тренера: им стал Сергей Кирсанов, который прежде тренировал игроков уже не существующего ФК «Сибирь».

— Решением учредителя ФК «Новосибирск» в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области на должность главного тренера клуба назначен Сергей Станиславович Кирсанов. Контракт заключён до конца сезона 2019/2020, — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В пресс-службе уточнили, что под руководством Сергея Кирсанова футболисты «Новосибирска» начнут подготовку к весенней части первенства с 16 января 2020 года. На следующей неделе запланирована встреча нового главного тренера с болельщиками «Новосибирска».

Ранее пост главного тренера ФК «Новосибирск» занимал Игорь Чугайнов. В декабре 2019 года он ушёл в отставку. Ещё до официального сообщения о его уходе появились слухи, что на место главного тренера футбольного клуба претендует Сергей Кирсанов. Это вызвало опасения болельщиков, которые написали открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой проследить за конкурсом на пост нового главного тренера.

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футбол
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КОММЕНТАРИИ (15)

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10 янв 2020 в 12:21

Разогнать клуб и ХК Сибирь тоже всё равно толку нет... Сегодня будут на 9 месте...

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10 янв 2020 в 12:17

ну и для чего было закрывать ФК Сибирь, если ничего не изменилось? хотя раньше казалось что хуже некуда.
а ведь прав был человек из прошлой новости, что Кирсанова поставят, а он даже не тренер

10 янв 2020 в 12:14

Правый ботинок одели на левую ногу,ну всё сейчас попрёт.....