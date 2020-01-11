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Сибирячка купила куртку в магазине Zara и нашла в кармане записку на странном языке — расшифровываем текст

Три строчки были написаны на бирманском языке. Эксперты помогли девушке перевести их

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Та самая записка, которую нашла девушка

Та самая записка, которую нашла девушка

Жительница Новосибирска нашла таинственную рукописную записку в новой куртке из магазина Zara. Определить язык сходу не удалось, автоматический перевод картинки (некоторые приложения позволяют так делать) ничего не дал, поэтому девушка попросила помощи у пользователей сайта Pikabu.

— Очень любопытно, что же там написано. На куртке указано, что она сделана в Мьянме, — написала девушка.

Пользователи предложили много вариантов (в основном юмористического характера), среди которых например, был якобы перевод на бирманский язык стихотворения из трилогии «Властелин колец» («Три кольца премудрым эльфам …»).

Наиболее похожий на правду ответ дала девушка с ником LinaAeternitas, которая связалась со своей знакомой из Мьянмы и попросила её перевести надпись. По словам носительницы языка, записка, судя по всему, является просто какими-то заметками для швеи: «Внутри подкладки шляпы. Молния внутри справа». Ещё одну фразу девушка, владеющая бирманским языком, не смогла перевести — возможно, это какой-то профессиональный жаргон швейных работников.

Переписка с девушкой, которая говорит на языке жителей Мьянмы

Переписка с девушкой, которая говорит на языке жителей Мьянмы

Покупатели одежды западных брендов время от времени находят записки в вещах, сделанных в Китае и странах Юго-Восточной Азии. В конце прошлого года британская торговая сеть Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой после того, как девочка из Лондона нашла на рождественской открытке послание о том, что на фабрике используют принудительный труд заключенных.

А вы находили какие-нибудь записки-послания в новых вещах? Поделитесь своими историями с НГС по WhatsApp, привязанному к номеру 8 982 781–74–07.

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Zara
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КОММЕНТАРИИ (3)

11 янв 2020 в 09:07

Похоже, что у покупательницы очень много свободного времени. Если бы я нашёл что-то подобное, то вообще не стал бы заморачиваться, а просто выкинул.

либеральное сми
11 янв 2020 в 09:15

странные новости