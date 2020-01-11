Сибирячка купила куртку в магазине Zara и нашла в кармане записку на странном языке — расшифровываем текст

Жительница Новосибирска нашла таинственную рукописную записку в новой куртке из магазина Zara. Определить язык сходу не удалось, автоматический перевод картинки (некоторые приложения позволяют так делать) ничего не дал, поэтому девушка попросила помощи у пользователей сайта Pikabu.

— Очень любопытно, что же там написано. На куртке указано, что она сделана в Мьянме, — написала девушка.



Пользователи предложили много вариантов (в основном юмористического характера), среди которых например, был якобы перевод на бирманский язык стихотворения из трилогии «Властелин колец» («Три кольца премудрым эльфам …»).

