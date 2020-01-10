Мошенники начали запугивать бизнесменов проверками в ТЦ после крупного пожара в Искитиме

В Новосибирской области после крупного пожара в искитимском торговом комплексе «Центральный» активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС и вымогают деньги у предпринимателей.
— Аферисты под видом руководителей Главного управления МЧС России по Новосибирской области обзванивают представителей бизнеса и различных организаций и шантажируют их якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности. Мошенники пытаются манипулировать своими «жертвами», запугивая штрафами и различными санкциями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия. А в качестве «решения вопроса» предлагают пополнить баланс номера телефона либо банковской карты, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Руководитель пресс-службы Павел Винаков уточнил корреспонденту НГС, что новая волна телефонного мошенничества началась после крупного пожара в Искитиме. Мошенники звонят предпринимателям из торговых центров и сообщают им о предстоящих проверках в ТЦ в связи с произошедшим пожаром.
Известно, что такие звонки уже поступали в организации Новосибирска и Искитима.
В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что их ведомство не оказывает никаких платных услуг и его сотрудники не имеют права брать деньги.
— Рекомендуем жителям быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Все факты телефонного мошенничества проверяются. О подобных случаях просим сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23–99–999, — добавили в ведомстве.
Торговый комплекс «Центральный» (местные жители называют его рынком) загорелся утром 8 января. В шестом часу вечера представители МЧС отчитались, что пожар потушен. При этом во время пожара пропал один из предпринимателей. На следующий день стало известно, что он погиб, а следователи возбудили уголовное дело.