Мошенники начали запугивать бизнесменов проверками в ТЦ после крупного пожара в Искитиме

Торговый комплекс «Центральный» в Искитиме загорелся рано утром в среду, 8 января Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области после крупного пожара в искитимском торговом комплексе «Центральный» активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС и вымогают деньги у предпринимателей.

— Аферисты под видом руководителей Главного управления МЧС России по Новосибирской области обзванивают представителей бизнеса и различных организаций и шантажируют их якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности. Мошенники пытаются манипулировать своими «жертвами», запугивая штрафами и различными санкциями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия. А в качестве «решения вопроса» предлагают пополнить баланс номера телефона либо банковской карты, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



Руководитель пресс-службы Павел Винаков уточнил корреспонденту НГС, что новая волна телефонного мошенничества началась после крупного пожара в Искитиме. Мошенники звонят предпринимателям из торговых центров и сообщают им о предстоящих проверках в ТЦ в связи с произошедшим пожаром.

Известно, что такие звонки уже поступали в организации Новосибирска и Искитима.