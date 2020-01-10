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Мошенники начали запугивать бизнесменов проверками в ТЦ после крупного пожара в Искитиме

Они представляются сотрудниками МЧС и вымогают деньги

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Торговый комплекс «Центральный» в Искитиме загорелся рано утром в среду, 8 января

Торговый комплекс «Центральный» в Искитиме загорелся рано утром в среду, 8 января

В Новосибирской области после крупного пожара в искитимском торговом комплексе «Центральный» активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС и вымогают деньги у предпринимателей.

— Аферисты под видом руководителей Главного управления МЧС России по Новосибирской области обзванивают представителей бизнеса и различных организаций и шантажируют их якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности. Мошенники пытаются манипулировать своими «жертвами», запугивая штрафами и различными санкциями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия. А в качестве «решения вопроса» предлагают пополнить баланс номера телефона либо банковской карты, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Руководитель пресс-службы Павел Винаков уточнил корреспонденту НГС, что новая волна телефонного мошенничества началась после крупного пожара в Искитиме. Мошенники звонят предпринимателям из торговых центров и сообщают им о предстоящих проверках в ТЦ в связи с произошедшим пожаром. 

Известно, что такие звонки уже поступали в организации Новосибирска и Искитима.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что их ведомство не оказывает никаких платных услуг и его сотрудники не имеют права брать деньги.

— Рекомендуем жителям быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Все факты телефонного мошенничества проверяются. О подобных случаях просим сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23–99–999, — добавили в ведомстве.

Торговый комплекс «Центральный» (местные жители называют его рынком) загорелся утром 8 января. В шестом часу вечера представители МЧС отчитались, что пожар потушен. При этом во время пожара пропал один из предпринимателей. На следующий день стало известно, что он погиб, а следователи возбудили уголовное дело

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ГУ МЧС по Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (5)

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10 янв 2020 в 11:50

Прочитав: "В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что их ведомство не оказывает никаких платных услуг и его сотрудники не имеют права брать деньги" че то смеюсь в изумлении.😁😁

Гость
10 янв 2020 в 11:54

-Сотрудник не имеет права брать деньги.-
А они деньги и не берут.
Они берут пакет, конверт.
А если там случайно оказались деньги, то они не виноваты.Они брали пакет и конверт чтобы положить туда акты с нарушениями.

Фото пользователя
10 янв 2020 в 11:52

Новый вид "мородёров" 😎