Спасатели полтора часа искали прижатого снегоходом подростка в лесу

Под Новосибирском помощь спасателей потребовалась 13-летнему мальчику — подросток катался на снегоходе, который опрокинулся и прижал ему ногу. Вызов поступил вчера, 9 января, в 17:45 из посёлка Кудряшовский.
— Самостоятельно выбраться не может, просит о помощи, используя мобильный телефон. Поиск осложнялся отсутствием естественного освещения, отсутствием координат и примет на местности, где произошло опрокидывание, — рассказали корреспонденту НГС в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.
Полтора часа подростка искали спасатели, родственники, пожарные, в том числе и на снегоходе.
— В 19:20 подросток был найден спасателями НПСО и доставлен вместе со снегоходом к родственникам. Медицинская помощь ребенку не понадобилась, — добавили в ведомстве.
На праздничных выходных рыбак на снегоходе провалился в глубокий снег на Обском водохранилище. Он попытался самостоятельно вытащить технику из сугроба, но почувствовал себя плохо и вызвал спасателей МАСС.