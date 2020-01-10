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Спасатели полтора часа искали прижатого снегоходом подростка в лесу

Мальчика нашли живым и невредимым

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Полтора часа подростка искали спасатели, родственники, пожарные, в том числе и на снегоходе

Полтора часа подростка искали спасатели, родственники, пожарные, в том числе и на снегоходе

Под Новосибирском помощь спасателей потребовалась 13-летнему мальчику — подросток катался на снегоходе, который опрокинулся и прижал ему ногу. Вызов поступил вчера, 9 января, в 17:45 из посёлка Кудряшовский.

— Самостоятельно выбраться не может, просит о помощи, используя мобильный телефон. Поиск осложнялся отсутствием естественного освещения, отсутствием координат и примет на местности, где произошло опрокидывание, — рассказали корреспонденту НГС в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Полтора часа подростка искали спасатели, родственники, пожарные, в том числе и на снегоходе. 

— В 19:20 подросток был найден спасателями НПСО и доставлен вместе со снегоходом к родственникам. Медицинская помощь ребенку не понадобилась, — добавили в ведомстве.

На праздничных выходных рыбак на снегоходе провалился в глубокий снег на Обском водохранилище. Он попытался самостоятельно вытащить технику из сугроба, но почувствовал себя плохо и вызвал спасателей МАСС.

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снегоходспасатели
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КОММЕНТАРИИ (7)

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10 янв 2020 в 09:53

А не рано ли ему снегоходом управлять? Где он его взял?

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10 янв 2020 в 09:58

Я в его годы у бати машину угонял и с девками катался

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10 янв 2020 в 09:55

родителей привлечь.... хотя, я думаю, папаня, который дал сыночку снегоход в 13 лет, может порешать все вопросы....