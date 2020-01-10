Спасатели полтора часа искали прижатого снегоходом подростка в лесу

Полтора часа подростка искали спасатели, родственники, пожарные, в том числе и на снегоходе

Под Новосибирском помощь спасателей потребовалась 13-летнему мальчику — подросток катался на снегоходе, который опрокинулся и прижал ему ногу. Вызов поступил вчера, 9 января, в 17:45 из посёлка Кудряшовский.

— Самостоятельно выбраться не может, просит о помощи, используя мобильный телефон. Поиск осложнялся отсутствием естественного освещения, отсутствием координат и примет на местности, где произошло опрокидывание, — рассказали корреспонденту НГС в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.