Водитель «Лады» выехал на встречку и погиб в ДТП с КАМАЗом на трассе

Легковая машина после ДТП превратилась в груду металла Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области

Вечером в четверг, 9 января, легковой автомобиль и КАМАЗ сошлись в смертельном ДТП на трассе К17р в Ордынском районе Новосибирской области. ДТП случилось в 69 километрах от Новосибирска. — В 22:00 водитель 1980 года рождения [на автомобиле ВАЗ-21124] следовал по автодороге К17р со стороны Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынское, на 69-м километре при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ, — рассказала государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

По её данным, в столкновении погиб водитель легковой машины. Его 43-летнего пассажира увезли в Ордынскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и другими травмами. Также за помощью к врачам обратился и 32-летний водитель КАМАЗа: у него обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а кроме того, ушиб поясницы.

По предварительной информации, перед столкновением водитель ВАЗа выехал на встречку Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области

Авария обернулась гибелью одного из водителей и травмами ещё для двоих человек Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области