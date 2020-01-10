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Происшествия

Водитель «Лады» выехал на встречку и погиб в ДТП с КАМАЗом на трассе

Жёсткое столкновение произошло в 69 километрах от Новосибирска

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Легковая машина после ДТП превратилась в груду металла

Легковая машина после ДТП превратилась в груду металла

Вечером в четверг, 9 января, легковой автомобиль и КАМАЗ сошлись в смертельном ДТП на трассе К17р в Ордынском районе Новосибирской области.

ДТП случилось в 69 километрах от Новосибирска.

— В 22:00 водитель 1980 года рождения [на автомобиле ВАЗ-21124] следовал по автодороге К17р со стороны Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынское, на 69-м километре при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ, — рассказала государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

По её данным, в столкновении погиб водитель легковой машины. Его 43-летнего пассажира увезли в Ордынскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и другими травмами. Также за помощью к врачам обратился и 32-летний водитель КАМАЗа: у него обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а кроме того, ушиб поясницы.

По предварительной информации, перед столкновением водитель ВАЗа выехал на встречку

По предварительной информации, перед столкновением водитель ВАЗа выехал на встречку

Авария обернулась гибелью одного из водителей и травмами ещё для двоих человек

Авария обернулась гибелью одного из водителей и травмами ещё для двоих человек

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы

Накануне утром ещё одно смертельное ДТП случилось на федеральной трассе Р-256 в районе Поклонного креста, который установлен на въезде в Бердск: погибла пассажирка автомобиля ВАЗ.

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смертельное ДТП
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КОММЕНТАРИИ (5)

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10 янв 2020 в 09:55

А КамАЗ притомозить не мог?

хаммер смэшд фэйс
10 янв 2020 в 09:50

Чую, что не смог справится с депрессией по поводу выхода на работу и продолжения круговерти всего этого маразма и решил "въехать под камаз".

Водила-Проффи
10 янв 2020 в 09:52

А почему подушки безопасности не спасли?