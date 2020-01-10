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Дороги и транспорт

Коммунальный мост встал в гигантскую пробку: на левом берегу случилось ДТП

Водители и их пассажиры рискуют опоздать на работу

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Участники ДТП заняли одну из полос в сторону площади Маркса

Участники ДТП заняли одну из полос в сторону площади Маркса

Сегодня утром в час пик на Коммунальном мосту в Новосибирске собралась огромная пробка в сторону левого берега: одной из причин затора стало ДТП, которое случилось на площади Лыщинского.

Фотографии с места аварии в редакцию НГС прислала читательница. Она пояснила, что авария с участием двух машин случилась на выезде с Коммунального моста на левый берег. Участники ДТП заняли одну из полос в сторону площади Маркса. Движение в районе аварии затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в сторону левого берега тянется по всему Коммунальному мосту. Непросто выехать сейчас и на мост по проспекту Карла Маркса и Немировича-Данченко: они также окрашены в красный цвет.

Утренняя авария на площади Лыщинского осложнила и без того непростую дорожную ситуацию

Утренняя авария на площади Лыщинского осложнила и без того непростую дорожную ситуацию

Несколько дней назад огромная пробка сковала Коммунальный мост из-за дорожных работ. Заторы образовались из-за того, что дорогу в этом месте сузили для строительства пешеходного перехода

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дорожные пробкичас пик
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КОММЕНТАРИИ (33)

Фото пользователя
10 янв 2020 в 08:26

Не беда... Пусть стоят им не привыкать... Ахаха... Бездельники...

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10 янв 2020 в 08:31

Пусть домой едут. Сегодня пятница, короткий рабочий день. Да и кто работать-то будет? Все равно все будут сидеть, пить чай и вспоминать прошедшие новогодние каникулы. Пользы никакой от таких работников. В принципе от новосибирцев, как от работников, пользы никакой и так нет. Все равно ничего не производят. Как статья на НГС - так одни блогеры, фитнесс-тренеры, коучеры, фрилансеры да мастера маникюрп. Ездят только на своих машинах весь день, да "пробки" создают.

Павел
10 янв 2020 в 08:45

В большинстве своем пробки не из-за того, что аварии происходят, а из-за того, что ГИБДД долго на эти аварии не приезжает.