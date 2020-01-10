Коммунальный мост встал в гигантскую пробку: на левом берегу случилось ДТП

Сегодня утром в час пик на Коммунальном мосту в Новосибирске собралась огромная пробка в сторону левого берега: одной из причин затора стало ДТП, которое случилось на площади Лыщинского.

Фотографии с места аварии в редакцию НГС прислала читательница. Она пояснила, что авария с участием двух машин случилась на выезде с Коммунального моста на левый берег. Участники ДТП заняли одну из полос в сторону площади Маркса. Движение в районе аварии затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в сторону левого берега тянется по всему Коммунальному мосту. Непросто выехать сейчас и на мост по проспекту Карла Маркса и Немировича-Данченко: они также окрашены в красный цвет.