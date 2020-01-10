Газета The New York Times опубликовала видео с попаданием ракеты в украинский «Боинг»

Газета The New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждает издание, запечатлен момент попадания ракеты в самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
На записи видна яркая вспышка в небе после столкновения двух объектов. После этого раздается громкий хлопок. The New York Times утверждает, что самолет взорвался не сразу после попадания в него ракеты, а на протяжении нескольких минут продолжал движение и даже успел совершить разворот в сторону аэропорта, а взрыв произошел лишь на обратном пути.
Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat вскоре сообщила на своей странице в Twitter, что на кадрах показан жилой квартал в западной части города Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана.
В Иране 8 января разбился Boeing 737 «Украинских авиалиний», летевший из Тегерана в Киев. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни, по предварительным данным, на борту находилось 169 человек. Причиной аварии называли техническую неисправность. Мы следили за хроникой авиакатастрофы онлайн.