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Страна и мир Авиакатастрофа "Украинских авиалиний" в Иране

Газета The New York Times опубликовала видео с попаданием ракеты в украинский «Боинг»

Кадры сделаны рядом с местом, где была потеряна связь с самолетом

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В небе видна яркая вспышка

В небе видна яркая вспышка

Газета The New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждает издание, запечатлен момент попадания ракеты в самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

На записи видна яркая вспышка в небе после столкновения двух объектов. После этого раздается громкий хлопок. The New York Times утверждает, что самолет взорвался не сразу после попадания в него ракеты, а на протяжении нескольких минут продолжал движение и даже успел совершить разворот в сторону аэропорта, а взрыв произошел лишь на обратном пути.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat вскоре сообщила на своей странице в Twitter, что на кадрах показан жилой квартал в западной части города Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана.

В Иране 8 января разбился Boeing 737 «Украинских авиалиний», летевший из Тегерана в Киев. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни, по предварительным данным, на борту находилось 169 человек. Причиной аварии называли техническую неисправность. Мы следили за хроникой авиакатастрофы онлайн.

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"Украинские авиалинии"
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КОММЕНТАРИИ (2)

знаток
10 янв 2020 в 07:20

Иранские ихтамнеты

Лубрикант резиновый
10 янв 2020 в 07:19

Нефиг было там летать.