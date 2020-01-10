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Стиль и красота

Самая красивая девочка: 6-летняя модель из Новосибирска побывала на неделе моды в Китае

Сибирячка Катя Романова полетела покорять подиум

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У юной модели уже целая коллекция наград и корон

У юной модели уже целая коллекция наград и корон

В курортном китайском городе Санья состоялся финал второй Международной недели детской моды. В конкурсе приняли участие более 500 детей из России, Китая и других стран. Одна из финалисток родом из Новосибирска: шестилетняя Катя Романова вместе с другими детьми полетела покорять подиум.

— Вторая Международная детская неделя моды в городе Санья проходила три дня. В первый день было дефиле в вечерних нарядах. Второй день был очень насыщенный: он начался с новогоднего утренника, в котором злой Бармалей украл у Деда Мороза посох и подарки, и детям надо было проявить себя, чтобы спасти праздник. Далее их ожидало дефиле в тропических нарядах, дефиле в самостоятельно подготовленной футболке на тему «Санья — любовь моя», а также презентация на английском языке «Мой родной край». За все эти задания дети заработали семь ключей, которые и помогли на третий день вернуть Деду Морозу посох и подарки. Также третий день украсили шесть дизайнерских показов, моделями в том числе выступили и наши победители. Завершился он награждением, — рассказал корреспонденту НГС Владислав Титоренко, соорганизатор, директор компании «Мистер Хэлп».

В Международной неделе моды приняли участие дети из разных стран

В Международной неделе моды приняли участие дети из разных стран

Детям всё было интересно — шикарное место проведения, масштабное мероприятие, красочный утренник, большое количество иностранных «конкурентов», красивые наряды от дизайнеров. Конечно, все волновались и ждали наград.

— Катя, несмотря на свои 6 лет, а также форс-мажорные ситуации (у неё потерялись вещи), уверенно чувствовала себя на показах. Она интереснее других выступила с презентацией, мило помахав ушанкой, вручила членам жюри конфеты «Новосибирские». Катя всегда позитивная и с улыбкой на лице. Она заслуженно получила свои награды: «ТОП-10 моделей» и за презентацию «Чемпион в иностранной группе». В общем, и дети, и родители, счастливы — уютная бухта Саньи, тепло, море, свежий воздух, новые друзья, фото с Вячеславом Зайцевым, огромный профессиональный подиум, «золотые» награды — море эмоций! — добавил Владислав Титоренко.

Сибирячка подарила членам жюри конфеты из родного Новосибирска

Сибирячка подарила членам жюри конфеты из родного Новосибирска

Девочка подготовила самопрезентацию на английском языке

Девочка подготовила самопрезентацию на английском языке

Полгода назад в Новосибирске прошла детская Неделя моды: около ста детей от трёх лет вышли на подиум показать модную одежду.

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КОММЕНТАРИИ (2)

М-да.
10 янв 2020 в 01:47

Что за глупость? Какая самая Красивая? Самая? Да у меня дочь любая красивее. Понапридумывают себе титулов и ребёнку голову морочат

10 янв 2020 в 01:47

Мне вот эта вот "рука в бок", повсеместный жест современного женского пола, уже в печенках сидит и тошноту вызывает