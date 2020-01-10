Самая красивая девочка: 6-летняя модель из Новосибирска побывала на неделе моды в Китае

В курортном китайском городе Санья состоялся финал второй Международной недели детской моды. В конкурсе приняли участие более 500 детей из России, Китая и других стран. Одна из финалисток родом из Новосибирска: шестилетняя Катя Романова вместе с другими детьми полетела покорять подиум.
— Вторая Международная детская неделя моды в городе Санья проходила три дня. В первый день было дефиле в вечерних нарядах. Второй день был очень насыщенный: он начался с новогоднего утренника, в котором злой Бармалей украл у Деда Мороза посох и подарки, и детям надо было проявить себя, чтобы спасти праздник. Далее их ожидало дефиле в тропических нарядах, дефиле в самостоятельно подготовленной футболке на тему «Санья — любовь моя», а также презентация на английском языке «Мой родной край». За все эти задания дети заработали семь ключей, которые и помогли на третий день вернуть Деду Морозу посох и подарки. Также третий день украсили шесть дизайнерских показов, моделями в том числе выступили и наши победители. Завершился он награждением, — рассказал корреспонденту НГС Владислав Титоренко, соорганизатор, директор компании «Мистер Хэлп».
Детям всё было интересно — шикарное место проведения, масштабное мероприятие, красочный утренник, большое количество иностранных «конкурентов», красивые наряды от дизайнеров. Конечно, все волновались и ждали наград.
— Катя, несмотря на свои 6 лет, а также форс-мажорные ситуации (у неё потерялись вещи), уверенно чувствовала себя на показах. Она интереснее других выступила с презентацией, мило помахав ушанкой, вручила членам жюри конфеты «Новосибирские». Катя всегда позитивная и с улыбкой на лице. Она заслуженно получила свои награды: «ТОП-10 моделей» и за презентацию «Чемпион в иностранной группе». В общем, и дети, и родители, счастливы — уютная бухта Саньи, тепло, море, свежий воздух, новые друзья, фото с Вячеславом Зайцевым, огромный профессиональный подиум, «золотые» награды — море эмоций! — добавил Владислав Титоренко.
Полгода назад в Новосибирске прошла детская Неделя моды: около ста детей от трёх лет вышли на подиум показать модную одежду.