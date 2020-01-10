Центр по профилактике и борьбе со СПИД переехал

Новосибирский центр СПИД переехал: теперь он занимает два этажа здания в центре города, а его площадь стала больше в три раза.



Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области, из пятого корпуса инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных центр переехал в здание гастроэнтерологической службы той же больницы на Ольги Жилиной 90а. Площадь отделения теперь 1170 кв. метров, что в три раза больше помещения на предыдущем месте.

Центр занимает два этажа из четырёх. На первом этаже отдельный вход, гардероб, медкабинет для маломобильных пациентов, регистратура и пункт выдачи препаратов. Специалисты будут принимать пациентов на втором этаже. Там же в феврале начнет работать детское отделение центра со своей регистратурой.