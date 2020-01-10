Центр по профилактике и борьбе со СПИД переехал

Новосибирский центр СПИД переехал: теперь он занимает два этажа здания в центре города, а его площадь стала больше в три раза.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области, из пятого корпуса инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных центр переехал в здание гастроэнтерологической службы той же больницы на Ольги Жилиной 90а. Площадь отделения теперь 1170 кв. метров, что в три раза больше помещения на предыдущем месте.
Центр занимает два этажа из четырёх. На первом этаже отдельный вход, гардероб, медкабинет для маломобильных пациентов, регистратура и пункт выдачи препаратов. Специалисты будут принимать пациентов на втором этаже. Там же в феврале начнет работать детское отделение центра со своей регистратурой.
По словам главного врача инфекционной больницы Ларисы Поздняковой, после переезда пациентам станет намного удобнее. Кабинеты на новом месте просторнее, есть холл для ожидания.
В Центре СПИД сегодня наблюдаются около 27 тысяч человек, из них 387 детей. В 2019 году в регионе выявили около трех тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Меньше года назад в Новосибирске начали работать равные консультанты — люди с диагнозом ВИЧ, которые научились жить с заболеванием и сейчас помогают другим. Во Всемирный день борьбы со СПИДом обозреватель НГС Дарья Януш поговорила с двумя равными консультантами о том, как они сами столкнулись с ВИЧ, и в чём нуждаются те, кто только что узнал о своём положительном статусе.